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Palmeiras supera meta na Libertadores e já garante R$40 milhões pela competição

Para 2021, o Verdão fez um orçamento conservador, considerando uma campanha até as quartas de final do principal torneio sul-americano
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Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 06:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 06:45
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras conseguiu, na última terça-feira (17), garantir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Atual campeão do torneio, o Verdão tinha uma expectativa modesta na competição estipulada no orçamento para a temporada, querendo chegar, ao menos, nas quartas de final. Esta meta, no entanto, foi superada e o clube já garantiu R$40,2 milhões pela competição continental.
No início do ano, o Alviverde, como todos os times do Brasil, aprovou um orçamento com base na previsão das receitas que o clube teria para o ano de 2021. O Maior Campeão Nacional, no entanto, foi conservador nas expectativas, considerando uma vaga nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e na semifinal do Paulistão, além de uma posição no G4 do Brasileirão.Deste modo, com a vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras superou as expectativas orçamentárias, assim como ocorreu no estadual, campeonato no qual o time chegou na final. Na Copa do Brasil, por outro lado, o Verdão caiu precocemente, apenas na terceira fase.
Na semifinal do torneio continental, o time de Abel Ferreira garantiu mais 2 milhões de dólares (R$10,6 milhões, na cotação atual) em premiações. Ao todo, o Alviverde receberá R$40,2 milhões, somando os R$16 milhões recebidos pelos três jogos em casa na fase de grupos e R$16 milhões, pelas oitavas e quartas.
Se vencer o Atlético-MG e chegar na final, o Palmeiras garantirá, ao menos, mais 6 milhões de dólares (R$32 milhões), que serão pagos ao vice-campeão. Se levantar a taça, o valor sobe para 15 milhões de dólares (R$80 milhões).

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