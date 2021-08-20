Palmeiras supera meta na Libertadores e já garante R$40 milhões pela competição

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras conseguiu, na última terça-feira (17), garantir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Atual campeão do torneio, o Verdão tinha uma expectativa modesta na competição estipulada no orçamento para a temporada, querendo chegar, ao menos, nas quartas de final. Esta meta, no entanto, foi superada e o clube já garantiu R$40,2 milhões pela competição continental.

No início do ano, o Alviverde, como todos os times do Brasil, aprovou um orçamento com base na previsão das receitas que o clube teria para o ano de 2021. O Maior Campeão Nacional, no entanto, foi conservador nas expectativas, considerando uma vaga nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e na semifinal do Paulistão, além de uma posição no G4 do Brasileirão.Deste modo, com a vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras superou as expectativas orçamentárias, assim como ocorreu no estadual, campeonato no qual o time chegou na final. Na Copa do Brasil, por outro lado, o Verdão caiu precocemente, apenas na terceira fase.

Na semifinal do torneio continental, o time de Abel Ferreira garantiu mais 2 milhões de dólares (R$10,6 milhões, na cotação atual) em premiações. Ao todo, o Alviverde receberá R$40,2 milhões, somando os R$16 milhões recebidos pelos três jogos em casa na fase de grupos e R$16 milhões, pelas oitavas e quartas.