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futebol

Palmeiras Sub-20: Volante deve ser emprestado para ganhar rodagem

Diretoria deve negociar o atleta, para que ele ganhe mais minutos dentro de campo na temporada...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:00
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Depois de anunciar diversas saídas da equipe Sub-20, o Palmeiras busca fechar nas próximas semanas seu elenco para a disputa da temporada 2021. Atuando em uma filosofia de emprestar jovens para que possam ganhar rodagem e mais minutos em outros clubes, quem deve deixar o grupo é o volante Jonathan Flores, de 19 anos, segundo o apurado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.
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Na posição de mais concorrência dentro do elenco, a diretoria entende que em outras equipes Jonathan pode ganhar mais rodagem e, portanto, o clube busca destinos para empréstimo do jogador. Embora a saída não esteja oficializada, ela parece ser iminente e deve ocorrer nos próximos dias.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosNascido em Santiago-RS, o jovem tem 1.96 de altura e possui passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. Contratado em junho de 2020, ele pertencia ao Internacional e chegou ao Verdão de forma definitiva.
O jogador atua como primeiro volante, e também já foi adaptado como zagueiro por Wesley Carvalho. Em sua única temporada vestindo as cores do Verdão, Jonathan realizou 23 partidas e foi campeão do Campeonato Paulista diante do Corinthians, no Parque São Jorge.

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