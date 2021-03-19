Palmeiras Sub-20: Volante deve ser emprestado para ganhar rodagem

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Depois de anunciar diversas saídas da equipe Sub-20, o Palmeiras busca fechar nas próximas semanas seu elenco para a disputa da temporada 2021. Atuando em uma filosofia de emprestar jovens para que possam ganhar rodagem e mais minutos em outros clubes, quem deve deixar o grupo é o volante Jonathan Flores, de 19 anos, segundo o apurado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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Na posição de mais concorrência dentro do elenco, a diretoria entende que em outras equipes Jonathan pode ganhar mais rodagem e, portanto, o clube busca destinos para empréstimo do jogador. Embora a saída não esteja oficializada, ela parece ser iminente e deve ocorrer nos próximos dias.

>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosNascido em Santiago-RS, o jovem tem 1.96 de altura e possui passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. Contratado em junho de 2020, ele pertencia ao Internacional e chegou ao Verdão de forma definitiva.