Palmeiras Sub-20 retorna aos gramados após quase dois meses sem atuar

Crédito: Fabio Menotti

Após 54 dias sem jogar oficialmente em decorrência da paralisação dos torneios de base no Brasil, o Palmeiras retoma a temporada sub-20 na noite desta quarta-feira (05), às 20 horas (de Brasília), contra o Náutico, no Allianz Parque, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. O confronto terá transmissão apenas da CBF TV, na plataforma digital MyCujoo.

Com praticamente dois meses apenas de treinos, a temporada do Verdão havia começado no dia 12 de março, na primeira e única partida do clube na atual temporada. Na ocasião, a equipe goleou o Presidente Médici, do Maranhão, por 8 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com gols de Newton (x3), Davi, Marino (x2), Pedro Acácio e Vitinho, o placar elástico se tornou o maior da história do Allianz.

​Durante o período sem partidas, o elenco, que atualmente conta com 52 atletas, realizou treinos e amistosos nas dependências da Academia de Futebol II, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Segundo alguns atletas, a intertemporada foi proveitosa para corrigir erros e aperfeiçoar detalhes.Para partida desta quarta-feira, o Verdão deve ir desfalcado, já que alguns atletas que estão integrados ao elenco profissional, que está disputando o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América.

Dado que o estadual está sendo usado como laboratório, diversos jovens já ganharam minutos na competição, além de novas estreias, como Fabinho, Garcia e Pedro Bicalho. Na competição continental, por sua vez, Vanderlan e Giovani foram relacionados na vitória diante do Defensa y Justicia, na Argentina.