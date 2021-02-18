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futebol

Palmeiras Sub-20 empata com campeão boliviano profissional em amistoso

Diante do Always Ready, o Verdão empatou por 1 a 1. O gol alviverde foi marcado por Luan, ainda na primeira etapa
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LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 19:10

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:10

Crédito: Angelo Salvioni/Palmeiras
Na manhã desta quinta-feira (18), a equipe Sub-20 do Palmeiras disputou um amistoso diante do elenco profissional do Club Always Ready, da Bolívia, atual campeão nacional e, portanto, classificado à Libertadores de 2021. O jogo foi realizado no CT Academia II, em Guarulhos. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol do atacante Luan para o Verdão.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras pode decretar jejum maior do São Paulo: veja os clubes do Brasil há mais tempo sem título
Com a finalidade de testar o elenco para a temporada 2021, o confronto foi o primeiro compromisso da pré-temporada alviverde. Já o time boliviano está em excursão pelo Brasil e encerrou uma série de amistosos preparatórios programados com outros clubes paulistas.
No entanto, apesar do teste, o técnico Wesley Carvalho não contou com o elenco completo. Alguns atletas do sub-20 treinaram com a equipe profissional nesta quinta, na Academia I. São os casos de Vanderlan, Pedro Acácio, Ramon Cesar, Pedro Bicalho, Fabrício, Marcelinho e Robinho. Outro desfalque foi do zagueiro Henri, ainda em processo de transição física.Em 90 minutos de jogo e substituições ilimitadas, o Palmeiras entrou a campo na primeira etapa com Kaique; Garcia, Jhow, Zabala e Vitor Hugo; Fabinho, Pluas e Yago Santos; Luan, Kevin e Newton. No tempo complementar, os titulares deram espaço a outros jogadores, tendo a equipe formada com Bruno Carcaioli; Davi, Yago Lincoln, Michel e Robson; Pedro Lima, Juninho e Bruno Menezes; Pablo, Ruan Ribeiro e Victor Henrique. O gol alviverde foi marcado no início da partida com Luan, o Always empatou já nos minutos finais do confronto.
Vale ressaltar que o Always Ready conta com alguns atletas que integram a seleção boliviana. São os casos do goleiro Lampe, titular da La Verde, e o atacante Juan Carlos Arce, ex-Corinthians e que recentemente enfrentou o Palmeiras na Libertadores 2020, defendendo as cores do Bolívar.
A temporada 2021 do Palmeiras Sub-20 tem início confirmado a partir do dia 10 de março, na Copa do Brasil. Em maio, tem início o Campeonato Brasileiro da categoria, com duração prevista até novembro. Já o sub-17 retorna nas competições nacionais no dia 23 de março, pelo Brasileiro da categoria, que terá duração até julho. A Copa do Brasil também terá início em março, no dia 27.

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