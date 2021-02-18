Palmeiras Sub-20 empata com campeão boliviano profissional em amistoso

Crédito: Angelo Salvioni/Palmeiras

Na manhã desta quinta-feira (18), a equipe Sub-20 do Palmeiras disputou um amistoso diante do elenco profissional do Club Always Ready, da Bolívia, atual campeão nacional e, portanto, classificado à Libertadores de 2021. O jogo foi realizado no CT Academia II, em Guarulhos. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol do atacante Luan para o Verdão.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras pode decretar jejum maior do São Paulo: veja os clubes do Brasil há mais tempo sem título

Com a finalidade de testar o elenco para a temporada 2021, o confronto foi o primeiro compromisso da pré-temporada alviverde. Já o time boliviano está em excursão pelo Brasil e encerrou uma série de amistosos preparatórios programados com outros clubes paulistas.

No entanto, apesar do teste, o técnico Wesley Carvalho não contou com o elenco completo. Alguns atletas do sub-20 treinaram com a equipe profissional nesta quinta, na Academia I. São os casos de Vanderlan, Pedro Acácio, Ramon Cesar, Pedro Bicalho, Fabrício, Marcelinho e Robinho. Outro desfalque foi do zagueiro Henri, ainda em processo de transição física.Em 90 minutos de jogo e substituições ilimitadas, o Palmeiras entrou a campo na primeira etapa com Kaique; Garcia, Jhow, Zabala e Vitor Hugo; Fabinho, Pluas e Yago Santos; Luan, Kevin e Newton. No tempo complementar, os titulares deram espaço a outros jogadores, tendo a equipe formada com Bruno Carcaioli; Davi, Yago Lincoln, Michel e Robson; Pedro Lima, Juninho e Bruno Menezes; Pablo, Ruan Ribeiro e Victor Henrique. O gol alviverde foi marcado no início da partida com Luan, o Always empatou já nos minutos finais do confronto.

Vale ressaltar que o Always Ready conta com alguns atletas que integram a seleção boliviana. São os casos do goleiro Lampe, titular da La Verde, e o atacante Juan Carlos Arce, ex-Corinthians e que recentemente enfrentou o Palmeiras na Libertadores 2020, defendendo as cores do Bolívar.