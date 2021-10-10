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futebol

Palmeiras Sub-15 vence e Sub-17 garante classificação no Campeonato Paulista

Equipes seguem invictas na competição estadual e esperam segunda fase...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 12:00

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Fabio Menotti/ Palmeiras
Na manhã deste sábado (09), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o Nacional-SP, na Academia de Futebol II, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, vencendo por 2 a 0 no Sub-15 e vitória por 4 a 1 no Sub-17. Com isso, o Verdão já garantiu vaga na próxima fase da categoria mais velha, com duas rodadas de antecedência, enquanto a mais nova já entrou classificada.
Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Marcio Vitor. O time segue na liderança do Grupo 6 com 100% de aproveitamento, após oito jogos e oito vitórias, e abriu nove pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, garantindo a ponta da tabela de maneira antecipada.Com o calendário de base reduzido por conta da pandemia, o Paulistão é a grande prioridade da categoria, que deve disputar a Aldeia Cup, no Recife, em dezembro.
Os comandados de Rogério Oliveira entraram em campo com: Pedro Henrique; Careca, Cuiabá, Mateus e Luis Arthur; Ramon, Bernardo e Igor; Estevão, Vitor Marcelo e Diogo Lima.
Já pelo Sub-17, a vitória por 4 a 1 contou com gols de Daniel, Kauan Santos, Allan e Giovani. A equipe garantiu a classificação antecipada e, também, a primeira posição. Com seis vitórias e dois empates, o Alviverde soma 20 pontos, contra 13 do Flamengo-SP, segundo colocado com duas rodadas em disputa.Os comandados de Orlando Ribeiro entraram em campo com: Zé Henrique; Gilberto, Mina, Kauã Oliveira e Jean Carlos; Jota, Luiz Freitas e Luis Guilherme; Kauan Santos, Endrick e Daniel.
O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (16) diante do São José, fora de casa. A bola rola às 9h (horário de Brasília) para o Sub-15 e às 11h para o Sub-17.
Com 42 equipes participantes, o Paulistão Sub-15 e o Sub-17 foram separados em sete grupos de seis agremiações, que se enfrentam em turno e returno, com primeiro e segundo colocados obtendo a classificação para a segunda fase. Além disso, os dois melhores terceiros colocados também avançam. Na primeira fase, o Verdão vai encarar o Flamengo de Guarulhos, AD Guarulhos, União Suzano, Nacional e São José EC.

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