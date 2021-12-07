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Palmeiras sonda o atacante Elkeson, do Guangzhou FC

Jogador de 32 anos é o maior artilheiro da história da liga chinesa e está de saída do clube...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 18:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:00

O Palmeiras segue mapeando o mercado da bola em busca de reforços para a próxima temporada. Segundo o publicado pela Gazeta Esportiva e confirmado pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA, o nome do atacante Elkeson, do Guangzhou FC, da China, foi procurado pelo Verdão nos últimos dias e a avaliação feita foi positiva.
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Nascido no Maranhão, o jogador de 32 anos se naturalizou chinês em 2019, mudando seu nome oficialmente para Ai Kesen para poder defender a seleção nacional local. Ele é o maior artilheiro da história da Super Liga Chinesa, marcando 122 gols em 191 partidas ao longo de passagens por Guangzhou FC e Shanghai SIPG.
Veja a tabela completa do BrasileirãoCom contrato até o fim de 2023, Elkeson deve ter o vínculo rescindido pelo mesmo motivo que causou a saída do ex-companheiro Ricardo Goulart do time. A Evergrande, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China e principal acionista do clube de Guangzhou, se encontra em grave crise financeira e pode ir à falência. A dívida supera os 300 milhões de dólares.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Brasil, Elkeson teve passagens bem sucedidas por Vitória e Botafogo que o levaram ao futebol chinês em 2013. Lá, se firmou como centroavante e se tornou ídolo, se naturalizando e defendendo a seleção nacional.
Crédito: ElkesonestádesaídadoGuangzhouFC,daChina(Foto:Divulgação

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