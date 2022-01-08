Palmeiras sonda mexicano cotado para disputar Copa do Qatar e monitora valores

Depois do argentino Marcos Rojo, do Boca Juniors, e do equatoriano Luís Segovia, do Independente Del Valle, o Palmeiras voltou a analisar o mercado latino para atender o sonho do técnico Abel Ferreira por um zagueiro para reforçar o elenco para a temporada.O alvo da vez é o mexicano Carlos Salcedo, de 28 anos, que enfrentou o Verdão no último Mundial de Clubes pelo Tigres, onde atua desde 2019.

O time alviverde sondou o clube mexicano e monitora os valores pedidos para avaliar se a contratação vale a pena. A informação foi publicada pela primeira vez pelo Globo Esporte e confirmada ao LANCE! por pessoas ligadas à diretoria.

O problema para o Palmeiras é que Salcedo, cotado para disputar a próxima Copa do Mundo no Qatar pelo México, estaria na lista de interesses do Porto, de Portugal.

O L! apurou que os valores envolvendo o defensor não são baixos. O Tigres pede cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,9 mi) para liberar o jogador, que tem contrato até o fim do ano e recebe quase R$ 450 mil mensais.

Na avaliação da diretoria palmeirense, o interesse do Porto certamente obrigaria o clube brasileiro a subir a pedida para convencer Salcedo, que no futebol europeu já atuou por Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Fiorentina, da Itália.

Apesar do pedido de Abel é especificamente por um zagueiro canhoto, Salcedo é destro. Entretanto, o mexicano atua pelo lado esquerdo do campo pelo Tigres desde sua contratação, o que agradaria a comissão técnica. Junto de Rojo, é um dos preferidos do comandante português para reforçar o Verdão.No que depender da torcida, o time alviverde sai na frente dos portugueses para conseguir contratar o jogador. Isso porque os palmeirenses lotaram as redes sociais de Salcedo, que respondeu eles demonstrando entusiasmo com o interesse brasileiro.

O Palmeiras já confirmou quatro reforços para a temporada: Marcelo Lomba, Rafael Navarro, Atuesta e Jailson. O clube fala abertamente que precisa de mais um zagueiro e um centroavante para fechar o elenco que vai disputar o Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

O clube tem até o próximo dia 24 para fechar as negociações, já que é o prazo para inscrição dado pela Fifa para a competição.

A estreia do Verdão na temporada acontece no próximo dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.

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