futebol

Palmeiras sofre um gol em sete jogos e alcança recorde inédito no ano

Mesmo desconfigurado, setor defensivo chega a quatro partidas seguidas sem ser vazado
LanceNet

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:38

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nos últimos sete jogos, o Palmeiras de Andrey Lopes e Abel Ferreira só sofreu um gol, para o Red Bull Bragantino, pelo confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil. O Verdão venceu por 3 a 1 em Bragança Paulista na ocasião.
Na tarde da última quarta-feira (11), o Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 no Allianz Parque e encaminhou a vaga para a semifinal da Copa do Brasil de 2020.
Com a derrota do Flamengo para o São Paulo, o Palmeiras também se distanciou como o time que menos perdeu em 2020, com apenas seis derrotas em 45 partidas. Os cariocas têm oito reveses.
O próximo desafio do Palmeiras será neste sábado (14), quando o time recebe o Fluminense no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (horário de Brasília).

