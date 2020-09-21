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futebol

Palmeiras sofre dois gols seguidos após falhas na bola parada

Clube liga o sinal de alerta após ser vazado duas vezes em um fundamento defensivo em que costuma ser tão forte...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 15:15
Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!
Não é novidade que o setor defensivo do Palmeiras é a melhor arma do time há pelo menos dois anos. Seja com Luan, Felipe Melo ou Gustavo Gómez, o Verdão é muito forte no jogo aéreo e dificilmente dá chances aos adversários nesse tipo de jogada.
Nos últimos dois jogos, porém, o time de Vanderlei Luxemburgo acabou sofrendo dois gols desta forma. Escanteio para o time adversário, bola no primeiro pau e ninguém do Palmeiras consegue evitar com que o oponente desvie a bola, o que acaba matando o goleiro Weverton.
​Diante do Bolívar, pela Libertadores, Bruno Henrique errou o tempo de bola, e o jogador boliviano conseguiu desviar no primeiro pau e a bola acabou sobrando para Riquelme diminuir o marcador.Neste domingo (20), na Arena do Grêmio, uma jogada idêntica ocorreu no primeiro tempo, mas, dessa vez, Felipe Melo tirou o perigo após o ataque do Grêmio conseguir desviar a bola para dentro da pequena área. Victor Ferraz estava completamente livre no momento do cruzamento.
Já nos minutos finais de partida, Luiz Adriano e Gustavo Gómez deram espaço e deixaram com que o atacante Ferreira subisse sozinho para empatar o jogo.​
Em 2020, até esses últimos dois jogos, o time só havia sofrido um gol de escanteio, diante do Corinthians, em Itaquera, pela fase de grupos do Paulistão.
O outro gol de bola aérea que a equipe sofreu nesta temporada foi no clássico diante do Santos, quando Ramires desviou para o próprio gol, no clássico vencido pelo Verdão por 2 a 1, no Morumbi, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

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