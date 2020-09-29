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futebol

Palmeiras segura jovem atacante após quase ida à Holanda

Bruno Menezes assinou primeiro contrato profissional. Ele chegou a viajar para a
Europa e quase mudou de clube antes da acertar a permanência com o Alviverde...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 08:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras tem apostado nas Crias da Academia e agora garantiu a permanência de mais um atleta da base: Bruno Menezes. Destaque do sub-17 em 2019 com 18 gols em 28 jogos, o atacante quase fechou com o Feyenoord, onde ficou por seis meses, mas o Verdão conseguiu impedir.
Após trocar de empresário, Bruno retornou ao Brasil e assinou o primeiro contrato profissional na última semana.
- É uma sensação inexplicável poder realizar o sonho de assinar meu primeiro contrato profissional, ainda mais em um clube tão grande como o Palmeiras. Espero continuar aqui por muitos anos, fazer história com essa camisa tão pesada e dar muita alegria à torcida - disse o jogador.​Com apenas 18 anos, o atacante chegou ao Palmeiras com 13 anos, jogando no futsal, e logo passou para os gramados. Campeão nas categorias de base, ele se orgulha da trajetória até o momento, ressalta a identificação com o clube e não esconde a felicidade em seguir no Verdão.​- Tenho uma identificação muito grande com o Palmeiras porque cresci aqui. Cheguei a ganhar competições no futsal, depois passei pro campo e também tive a oportunidade de conquistar títulos, então é gratificante olhar pra trás e ver a trajetória que tive até aqui. Quero continuar escrevendo minha história neste clube tão grande e tenho certeza que seguirei sendo muito feliz - concluiu.

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