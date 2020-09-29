Palmeiras segura jovem atacante após quase ida à Holanda

- É uma sensação inexplicável poder realizar o sonho de assinar meu primeiro contrato profissional, ainda mais em um clube tão grande como o Palmeiras. Espero continuar aqui por muitos anos, fazer história com essa camisa tão pesada e dar muita alegria à torcida - disse o jogador.​Com apenas 18 anos, o atacante chegou ao Palmeiras com 13 anos, jogando no futsal, e logo passou para os gramados. Campeão nas categorias de base, ele se orgulha da trajetória até o momento, ressalta a identificação com o clube e não esconde a felicidade em seguir no Verdão.​- Tenho uma identificação muito grande com o Palmeiras porque cresci aqui. Cheguei a ganhar competições no futsal, depois passei pro campo e também tive a oportunidade de conquistar títulos, então é gratificante olhar pra trás e ver a trajetória que tive até aqui. Quero continuar escrevendo minha história neste clube tão grande e tenho certeza que seguirei sendo muito feliz - concluiu.