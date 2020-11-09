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futebol

Palmeiras segura Corinthians e empata primeira semi do Brasileirão Feminino

Verdão teve poucas chances de gol e agora decide a vaga para a grande final, em Itaquera, na próxima segunda (16)
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 22:22

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 22:22

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Palmeiras recebeu o Corinthians para o primeiro dérbi feminino da história do Allianz Parque, na noite deste domingo (8), em jogo válido pela semifinal do Brasileirão 2020. Com um sólido sistema defensivo, as Palestrinas controlaram bem a pressão do forte time rival e empataram por 0 a 0, deixando a vaga em aberto para o próximo jogo, em Itaquera.
O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelas visitantes. Com um projeto mais consolidado e um time entrosado, o Corinthians teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu traduzir o domínio em chances de gols, tanto que o gol de Vivi foi pouco atacado.Na segunda etapa os dois times vieram sem mudanças e o Corinthians seguiu pressionando o Palmeiras, que não conseguia armar contra-ataque para assustar as visitantes.
A chegada de mais perigo das Palestrinas foi aos 17 do segundo tempo, com Agustina, que cabeceou livre na entrada da área do rival.
Ary e Carla Nunes entraram na segunda metade da etapa final, mas não conseguiram dar profundidade ao Verdão, que pouco atacou o gol rival com as quatro mudanças feita pelo técnico Ricardo Belli. Karla Nunes e Janaína foram as outras duas palmeirenses a entrarem na partida.
Com o 0 a 0, o Palmeiras vai a Itaquera na próxima segunda-feira (16), precisando de uma simples vitória para avançar para a grande final do Brasileirão Feminino. Um novo empate, com gols ou não, leva a decisão para as penalidades máximas.

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