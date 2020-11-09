Palmeiras segura Corinthians e empata primeira semi do Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Palmeiras recebeu o Corinthians para o primeiro dérbi feminino da história do Allianz Parque, na noite deste domingo (8), em jogo válido pela semifinal do Brasileirão 2020. Com um sólido sistema defensivo, as Palestrinas controlaram bem a pressão do forte time rival e empataram por 0 a 0, deixando a vaga em aberto para o próximo jogo, em Itaquera.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelas visitantes. Com um projeto mais consolidado e um time entrosado, o Corinthians teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu traduzir o domínio em chances de gols, tanto que o gol de Vivi foi pouco atacado.Na segunda etapa os dois times vieram sem mudanças e o Corinthians seguiu pressionando o Palmeiras, que não conseguia armar contra-ataque para assustar as visitantes.

A chegada de mais perigo das Palestrinas foi aos 17 do segundo tempo, com Agustina, que cabeceou livre na entrada da área do rival.

Ary e Carla Nunes entraram na segunda metade da etapa final, mas não conseguiram dar profundidade ao Verdão, que pouco atacou o gol rival com as quatro mudanças feita pelo técnico Ricardo Belli. Karla Nunes e Janaína foram as outras duas palmeirenses a entrarem na partida.