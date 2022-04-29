Palmeiras segue preparação para pegar a Juazeirense pela Copa do Brasil; veja provável time

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu sua preparação para o duelo com a Juazeirense-BA, neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, pela estreia na Copa do Brasil-2022. Será o primeiro confronto da história palestrina contra o clube baiano. Neste jogo de ida da terceira fase, fica a dúvida sobre qual time deve entrar em campo pelo Verdão.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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O treinador Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas. Em exercício posicional, os jogadores ensaiaram balanço, construção e finalizações de jogadas. Depois, divididos em duas equipes, fizeram simulações de jogos em campo reduzido. Nas imagens fornecidas pela assessoria do clube, foi possível ver Danilo, Gustavo Gómez e Piquerez treinando com o restante do grupo. Os três foram titulares em Guayaquil. Rony não aparece nas fotos e é dúvida.

Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.Um provável Palmeiras para enfrentar a Juazeirense é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron (Wesley) e Rony (Rafael Navarro). A tendência é novamente escalar uma equipe mesclada.

Na manhã deste sábado, o Verdão deve ir a campo para uma atividade leve. Tal trabalho é praxe na comissão técnica de Abel Ferreira quando o duelo acontece na parte da noite e é realizado em casa, como é o caso da partida contra a Juazeirense. Dessa forma, a conclusão da preparação ainda não aconteceu.

Desde 2003, o Palmeiras venceu todos os seus jogos de estreia pela Copa do Brasil – foram 16 no total, com 32 gols marcados e apenas cinco sofridos. Tetracampeão da competição (1998, 2012, 2015 e 2020), o clube mandou a decisão de 2012 justamente no palco da partida deste sábado – venceu o Coritiba por 2 a 0, com gols de Valdivia e Thiago Heleno, dias antes de levantar a taça no Couto Pereira após empate em 1 a 1 na volta, com gol de Betinho.