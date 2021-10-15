Palmeiras segue preparação na Academia de Futebol para enfrentar o Internacional

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (15) e deu sequência à preparação para enfrentar o Internacional, no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque. Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram atividades técnicas e táticas.

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O elenco foi dividido em dois times para um trabalho de construção de jogadas, movimentações ofensivas e transição, trabalhando as triangulações, cruzamentos e finalizações. Na sequência, os jogadores treinaram a saída de jogo, quebra de linhas e marcação, entre outros aspectos táticos.

O lateral Marcos Rocha e o meia Zé Rafael participaram integralmente da atividade junto aos demais atletas e seguem na fase final de transição física. O zagueiro Kuscevic foi desfalque e realizou trabalhos à parte no campo ao lado.

Veja a tabela completa do BrasileirãoWeverton, Gustavo Gómez e Piquerez retornam de suas respectivas seleções nacionais na tarde desta sexta-feira (15) e seguirão cronogramas individuais.

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