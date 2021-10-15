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Palmeiras segue preparação na Academia de Futebol para enfrentar o Internacional

Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas e táticas...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 18:00

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (15) e deu sequência à preparação para enfrentar o Internacional, no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque. Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram atividades técnicas e táticas.
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O elenco foi dividido em dois times para um trabalho de construção de jogadas, movimentações ofensivas e transição, trabalhando as triangulações, cruzamentos e finalizações. Na sequência, os jogadores treinaram a saída de jogo, quebra de linhas e marcação, entre outros aspectos táticos.
O lateral Marcos Rocha e o meia Zé Rafael participaram integralmente da atividade junto aos demais atletas e seguem na fase final de transição física. O zagueiro Kuscevic foi desfalque e realizou trabalhos à parte no campo ao lado.
Veja a tabela completa do BrasileirãoWeverton, Gustavo Gómez e Piquerez retornam de suas respectivas seleções nacionais na tarde desta sexta-feira (15) e seguirão cronogramas individuais.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras faz o último treino em preparação para enfrentar o Internacional neste sábado (16), às 16h. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela do Brasileirão com 40 pontos.

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