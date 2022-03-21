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Palmeiras segue com valores reduzidos de ingressos para jogo das quartas de final do Paulista

Sócios Avanti poderão garantir as entradas a partir desta segunda-feira; já a comercialização para o público geral começa no dia seguinte
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LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 07:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 07:00

Os ingressos para o jogo entre Palmeiras e Ituano válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, marcado para quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque seguem com valores reduzidos, com valor mínimo de R$ 70. Eles estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda-feira, às 10h, através do site www.ingressospalmeiras.com.br. A comercialização para o público em geral começa na terça-feira.
+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022Todos os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet através do site, sendo que a venda será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.
A venda física de ingressos no Allianz Parque acontecerá no dia 22 de março, das 12h às 19h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 23, data do jogo, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Itália), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo da partida.
Crédito: OAllianzParqueserápalcododueloentrePalmeiraseItuanopelasquartasdefinal(Foto:Reprodução/Palmeiras

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