Palmeiras segue aumentando seus recordes na Libertadores; confira

A vitória do Palmeiras sobre o Emelec, por 3 a 1, na última quarta-feira, confirmou o favoritismo do time de Abel Ferreira, que sobra no Grupo A da Libertadores-2022, mas o resultado também serviu para aumentar mais um pouco a série de recordes do clube na disputa da competição continental, como a impressionante sequência de 17 jogos sem perder como visitante.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Toda essa série foi construída em um período de três anos, em que o Alviverde conquistou 12 vitórias e cinco empates. A última derrota palmeirense no campo do adversário foi para o San Lorenzo, em abril de 2019, quando o placar foi de 1 a 0 para os argentinos na fase de grupos do torneio. Se considerarmos as duas finais (2020 e 2021) em campo neutro, o Verdão está há 19 jogos sem ser derrotado fora de sua casa, o que deixa o recorde ainda mais expressivo.

O recorde anterior era do River Plate-ARG, entre 2018 e 2019, quando o time de Marcelo Gallardo ficou 12 partidas sem perder (quatro vitórias e oito empates). A marca foi superada pelo Verdão no ano passado, quando derrotou a Universidad Católica-CHI por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores-2021. Naquele dia, o Palmeiras completou 13 duelos de invencibilidade fora de casa.Mas os feitos não param por aí, já que segundo levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues, o Palmeiras é o clube brasileiro com os melhores números na história da Libertadores, desde títulos, vitórias e até gols marcados.

Confira o desempenho palmeirense em relação aos outros brasileiros:

1º em participações (22) - entre 1961 e 20221º em títulos (3) - dividido com Grêmio, São Paulo e Santos1º em finais (6) - dividido com São Paulo1º em jogos (213)1º em gols marcados (407)1º em gols marcados em casa (237)1º em gols como visitante (163)1º em vitórias (120)1º em vitórias em casa (72) - dividido com o São Paulo1º em vitórias fora de casa (46)

Em relação aos recordes gerais da competição, o Palmeiras pode mirar dois nesta fase de grupos. O primeiro é o de mais gols marcados. A melhor marca é do River Plate-ARG, em 2020, com 21 tentos. No ano passado, o Verdão marcou 20 e em 2022, o time de Abel Ferreira já tem 15. Se fizer mais sete gols nos próximos três jogos (o que não é difícil), já baterá a marca da equipe argentina.

Outro recorde que pode superar uma marca de time argentino é o de melhor campanha na fase de grupos, que atualmente pertence ao Boca Juniors, em 2015. Foram seis jogos, seis vitórias, 18 pontos conquistados e saldo de 17 gols (19 marcados e 2 sofridos). Se mantiver os 100% de aproveitamento e a média de gols, o Alviverde certamente irá registrar esse novo recorde na sua conta.

Confira a sequência de 17 jogos do Palmeiras sem perder como visitante:

25/4/2019 – Melgar-PER 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos23/7/2019 – Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Palmeiras - Oitavas de final20/8/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras - Quartas de final4/3/2020 – Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras - Fase de grupos16/9/2020 – Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos23/9/2020 – Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - Fase de grupos25/11/2020 – Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final8/12/2020 – Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Quartas de final5/1/2021 – River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras - Semifinal (edição 2020)21/4/2021 – Universitario-PER 2 x 3 Palmeiras - Fase de grupos4/5/2021 – Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos11/5/2021 – Independiente del Valle-EQU 0 x 1 Palmeiras - Fase de grupos14/7/2021 – Universidad Católica-CHI 0 x 1 Palmeiras - Oitavas de final10/8/2021 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Quartas de Final28/9/2021 - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - Semifinal​6/4/2022 - Dep. Táchira-VEN 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos27/4/2022 - Emelec-EQU 1 x 3 Palmeiras - Fase de Grupos