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Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro com mais de 400 gols na Libertadores

Rafael Navarro foi o autor do gol histórico - e de outros três...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 00:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 00:50
O Palmeiras se redimiu do tropeço na estreia do Brasileiro - derrota por 3 a 2 para o Ceará, no Allianz Parque - em grande estilo. Nesta terça-feira, pela Libertadores, o time aplicou uma goleada histórica sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 8 a 1, de virada. Rafael Navarro foi o principal destaque da partida, marcando quatro dos oito gols - Zé Rafael, Rony e Raphael Veiga, duas vezes, também marcaram.
Com o placar elástico, o Alviverde se tornou o primeiro clube brasileiro a atingir a marca de 400 gols na história da principal competição da América do Sul. Agora, são 403 bolas na rede em 212 partidas disputadas, a 7ª maior marca de todos os tempos na competição.
CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - River Plate-ARG - 617 gols2º - Nacional-URU - 559 gols3º - Penãrol-URU - 558 gols4º - Boca Juniors-ARG - 471 gols5º - Olimpia-PAR - 466 gols6º - Cerro Porteño-PAR - 405 gols7º - Palmeiras - 404 gols8º - Bolívar-BOL - 360 gols9º - Universidad Católica-CHI - 343 gols10º - Colo-Colo-CHI - 338 gols
Crédito: RafaelNavarroéoartilheirodaLibertadores(Foto:NelsonAlmeida/AFP

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