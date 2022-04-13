Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro com mais de 400 gols na Libertadores

O Palmeiras se redimiu do tropeço na estreia do Brasileiro - derrota por 3 a 2 para o Ceará, no Allianz Parque - em grande estilo. Nesta terça-feira, pela Libertadores, o time aplicou uma goleada histórica sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 8 a 1, de virada. Rafael Navarro foi o principal destaque da partida, marcando quatro dos oito gols - Zé Rafael, Rony e Raphael Veiga, duas vezes, também marcaram.