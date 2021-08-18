Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras se torna o 6º clube com mais vitórias na história da Libertadores; veja o top 10
futebol

Palmeiras se torna o 6º clube com mais vitórias na história da Libertadores; veja o top 10

Alviverde venceu o São Paulo às semifinais da competição continental...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 19:17
Crédito: Dudu marcou seu primeiro gol após o retorno ao Palmeiras (Andre Penner / POOL / AFP
Torcedores de poucos clubes podem dizer que conhecem o sabor de uma vitória na Libertadores melhor do que o palmeirense. Para ser mais exato, apenas as torcidas de cinco times podem fazer essa afirmação. Isso porque, com os 3 a 0 sobre o São Paulo, nesta terça-feira, o Palmeiras se tornou a 6ª equipe com mais partidas vencidas na história da competição sul-americana, empatando com o Cerro Porteño, do Paraguai.
Atual campeão, o Alviverde está em sua 21ª participação na Libertadores, já tendo levantado a taça duas vezes - 1999 e 2020. No histórico geral, são 116 triunfos em 207 jogos, com 37 empates e 54 derrotas. O Cerro, que também ganhou 116 vezes, já entrou em campo em 317 confrontos - foi eliminado este ano pelo Fluminense nas oitavas de final.
Entre os brasileiros, o Palmeiras lidera com folga. O segundo time com mais vitórias é o Grêmio, com 108, seguido pelo São Paulo, com 96. Nenhuma das equipes, no entanto, segue na disputa nesta temporada. Veja o top 10 geral:
TIMES COM MAIS VITÓRIAS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - River Plate-ARG - 181 em 372 jogos2º - Nacional-URU - 170 em 401 jogos3º - Peñarol-URU - 164 em 369 jogos4º - Boca Juniors-ARG - 162 em 308 jogos​5º - Olimpia-PAR - 123 em 319 jogos6º - Palmeiras-BRA - 116 em 207 jogosCerro Porteño-PAR - 116 em 317 jogos8º - Grêmio-BRA - 108 em 207 jogos9º - São Paulo-BRA - 96 em 199 jogos10º - Cruzeiro-BRA - 95 em 166 jogosColo-Colo-CHI - 95 em 241 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados