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futebol

Palmeiras se torna o 6º clube com mais gols na história da Libertadores

Alviverde aplicou mais uma goleada nesta terça-feira...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 11:48
Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras segue mostrando porque é um dos times mais competitivos do continente. Nesta terça-feira, o Alviverde goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 5 a 0, e chegou à impressionante marca de 20 gols marcados em apenas quatro partidas disputadas na edição deste ano. É disparado o melhor ataque da competição - o The Strongest, com 12 em 8 jogos, aparece em segundo.> GALERIA: ATUAÇÕES: Veiga faz três em massacre do Palmeiras na Libertadores e se isola em artilharia
Balançar as redes na principal competição da América, no entanto, não é uma novidade para os palmeirenses. Com o resultado contra os bolivianos, o clube chegou à marca de 412 bolas na rede em 214 confrontos de Libertadores, ultrapassando o Cerro Porteño, do Paraguai, que enfrenta o Colón nesta quarta-feira, e se tornando o sexto no ranking histórico da disputa.
CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - River Plate-ARG - 621 gols2º - Nacional-URU - 561 gols3º - Penãrol-URU - 558 gols4º - Boca Juniors-ARG - 473 gols5º - Olimpia-PAR - 466 gols6º - Palmeiras - 412 gols7º - Cerro Porteño-PAR - 409 gols8º - Bolívar-BOL - 360 gols9º - Universidad Católica-CHI - 347 gols10º - Colo-Colo-CHI - 341 gols
Crédito: RonyéumdosmaioresartilheirosdoPalmeirasnaLibertadores(ArteLANCE!

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