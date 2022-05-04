Palmeiras se torna o 6º clube com mais gols na história da Libertadores

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras segue mostrando porque é um dos times mais competitivos do continente. Nesta terça-feira, o Alviverde goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 5 a 0, e chegou à impressionante marca de 20 gols marcados em apenas quatro partidas disputadas na edição deste ano. É disparado o melhor ataque da competição - o The Strongest, com 12 em 8 jogos, aparece em segundo.> GALERIA: ATUAÇÕES: Veiga faz três em massacre do Palmeiras na Libertadores e se isola em artilharia