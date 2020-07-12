Palmeiras se sente treinando como no Allianz e já prevê vantagem técnica

A retomada de treinos com situações mais similares às de jogo, na segunda-feira, fez o Palmeiras intensificar trabalhos em uma novidade na Academia de Futebol. Os mais de três meses sem atividades no centro de treinamento deram tempo para se concluir a instalação do gramado sintético, igual ao que está no Allianz Parque. E já se comemora o fato de os jogadores poderem estar ainda mais adaptados a um piso que não é tão comum no Brasil.