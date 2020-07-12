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Palmeiras se sente treinando como no Allianz e já prevê vantagem técnica

Paralisação das atividades por conta da pandemia do coronavírus deu tempo para que se concluísse a instalação de gramado sintético igual ao do estádio na Academia de Futebol...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 11:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: O Palmeiras tem intensificado trabalhos no recém-instalado campo sintético da Academia (Divulgação/Palmeiras
A retomada de treinos com situações mais similares às de jogo, na segunda-feira, fez o Palmeiras intensificar trabalhos em uma novidade na Academia de Futebol. Os mais de três meses sem atividades no centro de treinamento deram tempo para se concluir a instalação do gramado sintético, igual ao que está no Allianz Parque. E já se comemora o fato de os jogadores poderem estar ainda mais adaptados a um piso que não é tão comum no Brasil.
- O campo sintético está muito bom. Muito próximo do campo do Allianz, e há uma vantagem técnica com isso, pela adaptação a um gramado diferente dos outros. A necessidade da grama sintética não foi por isso, foi pela dificuldade de se manter um gramado de alto nível no estádio, mas acreditamos que teremos muito proveito técnico com isso - analisou Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, para o LANCE!

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