Palmeiras se sente treinando como no Allianz e já prevê vantagem técnica

A retomada de treinos com situações mais similares às de jogo, na segunda-feira, fez o Palmeiras intensificar trabalhos em uma novidade na Academia de Futebol. Os mais de três meses sem atividades no centro de treinamento deram tempo para se concluir a instalação do gramado sintético, igual ao que está no Allianz Parque. E já se comemora o fato de os jogadores poderem estar ainda mais adaptados a um piso que não é tão comum no Brasil.
- O campo sintético está muito bom. Muito próximo do campo do Allianz, e há uma vantagem técnica com isso, pela adaptação a um gramado diferente dos outros. A necessidade da grama sintética não foi por isso, foi pela dificuldade de se manter um gramado de alto nível no estádio, mas acreditamos que teremos muito proveito técnico com isso - analisou Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, para o LANCE!