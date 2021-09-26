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Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol e inicia preparação para decisão na Libertadores

Verdão realizou trabalho técnico visando duelo contra o Atlético-MG nesta terça-feira (28)...
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Publicado em 

26 set 2021 às 16:00

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras voltou a treinar na manhã deste domingo (26) após a derrota para o Corinthians pelo Brasileirão, visando a Libertadores. De chave virada na competição nacional, o Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG pela semifinal do torneio continental.Os reservas e jogadores que atuaram menos de 45 minutos no clássico deste fim de semana realizaram um treinamento técnico. Comandada por Abel Ferreira, a comissão técnica deu enfoque em jogadas de transição e variações na marcação.Poupados na última partida, Raphael Veiga e Piquerez participaram da atividade em tempo integral. Além deles, alguns atletas do Sub-20 compuseram o grupo do treino. Enquanto isso, os titulares de sábado fizeram exercícios regenerativos na parte interna da Academia.
Após manter o 0 a 0 em casa na partida de ida, o Palmeiras pode empatar com gols ou vencer para se classificar à final da Libertadores. O duelo decisivo acontece às 21h30 (horário oficial de Brasília) desta terça no Mineirão, em Belo Horizonte.

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