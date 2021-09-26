Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol e inicia preparação para decisão na Libertadores

O Palmeiras voltou a treinar na manhã deste domingo (26) após a derrota para o Corinthians pelo Brasileirão, visando a Libertadores. De chave virada na competição nacional, o Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG pela semifinal do torneio continental.Os reservas e jogadores que atuaram menos de 45 minutos no clássico deste fim de semana realizaram um treinamento técnico. Comandada por Abel Ferreira, a comissão técnica deu enfoque em jogadas de transição e variações na marcação.Poupados na última partida, Raphael Veiga e Piquerez participaram da atividade em tempo integral. Além deles, alguns atletas do Sub-20 compuseram o grupo do treino. Enquanto isso, os titulares de sábado fizeram exercícios regenerativos na parte interna da Academia.