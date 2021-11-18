Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol com retornos de Gustavo Gómez e Piquerez

Após a derrota por 2 a 0 no clássico para o São Paulo, nesta quarta-feira (17), no Allianz Parque, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manha desta quinta-feira (18) e iniciou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20), diante do Fortaleza, na Arena Castelão. As principais novidades foram os retornos de Gustavo Gómez e Piquerez, que voltaram ao clube após os jogos das Eliminatórias sul-americanas.

Abel Ferreira e sua comissão comandaram, de início, um treinamento de construções de jogadas com transições e balanços e, na sequência, um trabalho técnico com dimensões reduzidas.A atividade contou com a presença dos atletas que atuaram pouco ou não jogaram o clássico, junto de outros nomes da equipe sub-20. Os titulares na derrota para o Tricolor ficaram apenas na parte interna do centro de excelência para um trabalho regenerativo.

Após três jogos sendo desfalque para o comandante português, Gustavo Gómez e Piquerez voltaram a compor o treinamento na Academia de Futebol e devem retornar ao time titular no próximo sábado.

O Palestra seguirá com a preparação para o duelo com o Fortaleza nesta sexta-feira (18), novamente na Academia de Futebol, e irá embarcar para a capital cearense logo após o almoço. Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Verdão busca reencontrar o caminho das vitórias diante do time de Juan Pablo Vojvoda, fora de casa.