Palmeiras se reapresenta e treina na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (1), após três dias de folga, e deu início ao período de treinos antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, diante do Flamengo no dia 12 (domingo), às 16h, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas na Academia de Futebol.

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Na primeira parte do treino, os atletas trabalharam a posse de bola e troca rápida de passes em transição divididos em dois times. O lateral-esquerdo Jorge participou do trabalho e, na sequência, realizou atividades de recondicionamento à parte.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNa segunda atividade, o elenco foi dividido em dois times para simulações de jogo em campo reduzido em alta intensidade. As únicas ausências do treino foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que defendem as seleções do Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

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