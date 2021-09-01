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Palmeiras se reapresenta e treina na Academia de Futebol

Verdão tem mais de 10 dias para treinar até o confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 18:00

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (1), após três dias de folga, e deu início ao período de treinos antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, diante do Flamengo no dia 12 (domingo), às 16h, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas na Academia de Futebol.
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Na primeira parte do treino, os atletas trabalharam a posse de bola e troca rápida de passes em transição divididos em dois times. O lateral-esquerdo Jorge participou do trabalho e, na sequência, realizou atividades de recondicionamento à parte.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNa segunda atividade, o elenco foi dividido em dois times para simulações de jogo em campo reduzido em alta intensidade. As únicas ausências do treino foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que defendem as seleções do Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira (2), às 11h, na Academia de Futebol. O Maior Campeão do Brasil é o vice-líder do torneio nacional, com 35 pontos. Na Libertadores, a equipe terá pela frente o Atlético-MG nas semifinais nos dias 21 e 28 de setembro.

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