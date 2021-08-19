Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (19), na Academia de Futebol, depois de ganhar folga no dia anterior. Na terça-feira, (17), o Verdão venceu o São Paulo por 3 a 0 e se classificou para a semifinal da Libertadores.

Palmeiras está nas semifinais da Libertadores pela nona vez na história; Relembre!

Atual campeão e em busca do terceiro título da competição sul-americana, o Palmeiras agora voltou suas atenções ao Campeonato Brasileiro e iniciou a preparação para receber o Cuiabá neste domingo (22), às 11h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do torneio.

O técnico Abel Ferreira e seus assistentes comandaram atividades técnicas no gramado. Em uma área demarcada por oito pequenas balizas, os jogadores foram divididos em duas equipes e trabalharam a precisão na troca de passes, o posicionamento e a movimentação.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNa sequência, os jogadores que atuaram entre os titulares na vitória sobre o rival fizeram um complemento físico e deixaram o campo para atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais seguiram no gramado para um treino técnico de enfrentamentos em campo reduzido, com finalizações e participação dos goleiros.

O goleiro Vinicius Silvestre segue em processo de transição física e realizou atividades em campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance e os preparadores da posição. O lateral-esquerdo Jorge seguiu seu cronograma de recondicionamento com trabalhos à parte no gramado.

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