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Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

Classificado à semifinal da Libertadores, o Verdão volta suas atenções para o Brasileirão...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (19), na Academia de Futebol, depois de ganhar folga no dia anterior. Na terça-feira, (17), o Verdão venceu o São Paulo por 3 a 0 e se classificou para a semifinal da Libertadores.
Palmeiras está nas semifinais da Libertadores pela nona vez na história; Relembre!
Atual campeão e em busca do terceiro título da competição sul-americana, o Palmeiras agora voltou suas atenções ao Campeonato Brasileiro e iniciou a preparação para receber o Cuiabá neste domingo (22), às 11h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do torneio.
O técnico Abel Ferreira e seus assistentes comandaram atividades técnicas no gramado. Em uma área demarcada por oito pequenas balizas, os jogadores foram divididos em duas equipes e trabalharam a precisão na troca de passes, o posicionamento e a movimentação.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNa sequência, os jogadores que atuaram entre os titulares na vitória sobre o rival fizeram um complemento físico e deixaram o campo para atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais seguiram no gramado para um treino técnico de enfrentamentos em campo reduzido, com finalizações e participação dos goleiros.
O goleiro Vinicius Silvestre segue em processo de transição física e realizou atividades em campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance e os preparadores da posição. O lateral-esquerdo Jorge seguiu seu cronograma de recondicionamento com trabalhos à parte no gramado.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Maior Campeão do Brasil volta a treinar nesta sexta-feira (20), às 11h, na Academia de Futebol.

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