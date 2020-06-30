Palmeiras se reapresenta e confirma recuperação de jogador com Covid-19

Crédito: Lucas Lima durante atividade desta segunda, na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras

Após o final de semana de folga, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na tarde desta segunda-feira para dar continuidade aos testes físicos na Academia de Futebol. As novidades foram as presenças do técnico Vanderlei Luxemburgo, recém-operado para a retirada da vesícula, e do jogador (sem nome revelado) que anteriormente havia testado positivo para coronavírus e estava afastado – dessa forma, o elenco não tem mais nenhum caso positivo da doença.

Como já vem acontecendo, o elenco foi separado em dois grupos escalonados em horários distintos. Os goleiros fizeram atividades específicas da posição, enquanto jogadores de linha realizaram um teste de potência aeróbia divididos em duas turmas, no campo 1.

- Estamos muito felizes por estarmos voltando ao Palmeiras. São muitos testes e avaliações físicas, a demanda é grande. Mas é bom estar de volta e esperamos que tudo se normalize rapidamente – disse o meio-campista Gustavo Scarpa.E MAIS:Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasPalmeirenses testam negativo para COVID-19 após festa de MeloNamorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaAlém das atividades, atletas, comissão técnica e membros do Núcleo de Saúde e Performance passaram por uma nova rodada de testes para a detecção da Covid-19. Outras três baterias de exames devem ser realizadas nesta semana, como já havia acontecido na anterior. Cada jogador teve novamente à disposição uma estação individual de descanso, além de um kit personalizado de hidratação e suplementação.

Luxemburgo ficou afastado de suas funções desde quinta passada por conta de um procedimento cirúrgico para a retirada da vesícula. Tudo correu bem e ele retornou ao centro de treinamento para acompanhar as atividades nesta segunda.