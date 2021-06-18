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Palmeiras se reapresenta com volta de Patrick de Paula e Danilo Barbosa

Volantes se recuperam de lesão e participaram do treino com o elenco palestrino...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 19:00

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A equipe do Palmeiras se reapresentou, na manhã desta sexta-feira (18), dando início à preparação para a partida contra o América-MG, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do treino foram as presenças de Patrick de Paula e Danilo Barbosa, que participaram das atividades com o grupo e evoluíram no processo de transição física. Além dos desfalques conhecidos, o zagueiro Luan, substituído na última partida pelo Brasileirão, iniciou tratamento de um edema na panturrilha direita.
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PK sofreu uma pancada no quadril no confronto contra a Chapecoense. Danilo Barbosa, por sua vez, se recupera de uma lesão na coxa direita.
No campo, Abel Ferreira e sua comissão técnica organizaram uma atividade de ataque contra defesa: um grupo de jogadores com a posse de bola tinha a função de circular e infiltrar com passes verticais e inversões, enquanto o outro grupo treinou movimentação, roubada de bola e transição rápida, principalmente pelas laterais.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoJá na segunda parte do treinamento, os jogadores que estiveram presentes contra o Juventude, na última quarta-feira, fizeram uma atividade de reforço físico, enquanto os demais atletas executaram um trabalho técnico em dimensões reduzidas e poucos toques na bola.
O atacante Gabriel Veron permanece em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, após cumprir um cronograma interno e no gramado, supervisionado pelo Núcleo de Saúde e Performance. O volante Danilo, por sua vez, deu sequência à transição física e segue como desfalque.
Palmeiras volta a campo no domingo (20), às 11h (horário de Brasília), contra o América-MG, no Allianz Parque.

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