Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras se reapresenta com Luiz Adriano e Esteves prontos para jogar

Dupla que não foi relacionada para a viagem ao Rio de Janeiro deve estar à disposição de Luxemburgo para o Choque-Rei deste sábado (10)
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 18:57

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:57

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após perder a primeira partida neste Brasileirão e, junto com ela, a invencibilidade de 20 jogos, o Palmeiras se reapresentou nesta tarde de quinta-feira (8) na Academia de Futebol. As duas grandes novidades do treino foram as presenças de Luiz Adriano e Lucas Esteves no trabalho técnico e tático com os reservas.
A dupla, que não viajou para o duelo diante do Botafogo, deve ser relacionada e pode até aparecer no time titular do Palmeiras no próximo sábado (10), quando o Verdão recebe o São Paulo, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.
Luiz Adriano e Esteves participaram de um coletivo contra o Sub-17 do Verdão, enquanto os demais titulares que atuaram no Engenhão fizeram um trabalho regenerativo, na parte interna do CT, e só farão apenas uma atividade antes do clube fechar a preparação para o Choque-Rei.O Palmeiras treina nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol, e Vanderlei Luxemburgo deve escalar a equipe que vai tentar a segunda vitória do clube na sua casa neste Brasileirão.
Com a derrota para o Botafogo, o Alviverde Imponente caiu para a quinta colocação da competição nacional e manteve a diferença em 5 pontos para o líder Atlético-MG, que também perdeu na rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados