Palmeiras se reapresenta após vitória sobre o Grêmio, e Mayke treina sem restrições

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira (2) depois de folga na segunda-feira (1), após a vitória diante do Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Recuperado de lesão no joelho, o lateral-direito Mayke foi a novidade do treinou a participou das atividades sem restrições.A principal atividade da sessão desta terça foi um trabalho técnico em campo reduzido comandado por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Com poucos toques, os jogadores aprimoraram raciocínio e passe. Ausentes na primeira parte da atividade, os goleiros participaram em um segundo momento.