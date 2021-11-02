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Palmeiras se reapresenta após vitória sobre o Grêmio, e Mayke treina sem restrições

Lateral finalizou processo de transição física e participa em tempo integral das atividades
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 20:12

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 20:12

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira (2) depois de folga na segunda-feira (1), após a vitória diante do Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Recuperado de lesão no joelho, o lateral-direito Mayke foi a novidade do treinou a participou das atividades sem restrições.A principal atividade da sessão desta terça foi um trabalho técnico em campo reduzido comandado por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Com poucos toques, os jogadores aprimoraram raciocínio e passe. Ausentes na primeira parte da atividade, os goleiros participaram em um segundo momento.
Confira a classificação da Série AEm função do desgaste da última partida, os titulares foram liberados antes do final do exercício para recuperação física. Neste momento, o Palmeiras conta somente com Jorge como desfalque por lesão em todo o elenco.
O time volta a campo no próximo domingo (7) às 16h (de Brasília), contra o Santos na Vila Belmiro, pela trigésima rodada do Brasileirão. Com 52 pontos, o Verdão ocupa a vice-liderança, sete pontos atrás do líder Atlético-MG.

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