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Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e 'muda a chavinha' para a Copa do Brasil

Verdão venceu o Emelec, na última quarta-feira, no Equador, e já treinou na Academia de Futebol na manhã desta quinta. Foco agora é no duelo com a Juazeirense...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 15:21

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:21

O Palmeiras retornou de Guayaquil, no Equador, depois de vencer o Emelec-EQU na noite da última quarta-feira, por 3 a 1, pela fase de grupos da Libertadores, e já começou a preparação para o duelo com a Juazeirense-BA, que acontece neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, pela terceira fase da Copa do Brasil-2022. Jogadores desgastados foram poupados da atividade.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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O elenco chegou na Academia de Futebol nesta quinta às 9h, após ter viajado durante a madrugada, e, depois de tomarem o café da manhã, o treino teve início ao meio-dia, com o enfoque em outra competição do Verdão no ano.
No campo, os atletas fizeram uma atividade técnica com objetivos específicos. Na sequência, sem os jogadores mais degastados, houve um trabalho tático, contando sobretudo com quem não viajou, como Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu, que devem voltar ao time no próximo sábado.Um provável Palmeiras para enfrentar a Juzeirense deve mesclar titulares e reservas. Seria assim: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo (Gustavo Gómez) e Piquerez (Jorge); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron e Rony (Rafael Navarro). Tudo dependerá do desgaste dos atletas.
Autor de um gol incomum nos acréscimos da vitória sobre o Emelec, Breno Lopes projetou a partida contra a Juazeirense e descartou pensar em folga. Para ele, jogar no Verdão é também estar disposto a essas maratonas.
- Jogar no Palmeiras é assim, não tem folga, todo dia é focar em uma competição diferente. No sábado, é entrar concentrado e fazer uma boa estreia - disse o herói da Libertadores de 2020.
O Palmeiras volta a treinar nesta sexta, às 16h, no centro de treinamento palestrino. Deve ser a penúltima atividade antes do jogo, já que Abel Ferreira costuma usar o próprio dia do duelo para um treino leve. O Verdão é tetracampeão da Copa do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2021).
Crédito: RaphaelVeigaeZéRafael,quenãoviajaram,fizeramtrabalhotáticonestaquinta(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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