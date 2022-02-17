Palmeiras se reapresenta após vitória e inicia preparação para pegar o Santo André

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, horas após derrotar a Ferroviária por 2 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. Com gols marcados por Murilo e Breno Lopes, o Verdão manteve a invencibilidade na competição e a liderança do Grupo C da primeira fase com 13 pontos e dois jogos a menos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na atividade, os atletas que jogaram por mais de 45 minutos permaneceram na parte interna do centro de excelência para trabalhos regenerativos e treino de força para membros superiores.

Enquanto isso, os demais foram a campo para um treino técnico comandado por Abel Ferreira e sua comissão. Inicialmente, com o gramado demarcado por estacas, realizaram um trabalho posicional de construção de jogo. Em seguida, fizeram um treino de marcação e posse de bola com enfrentamentos de sete contra sete em campo reduzido.

Na parte final, os jogadores dos setores defensivo e ofensivo fizeram atividades distintas: de um lado, sob comando de Vitor Castanheira, os atacantes praticaram finalizações, enquanto, do outro, os defensores ensaiaram cortes e rebatidas orientados por Carlos Martinho.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

A equipe alviverde volta a treinar nesta sexta-feira, às 16h, na Academia de Futebol. O Verdão enfrenta o Santo André neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe palmeirense é líder do Grupo C da competição com 13 pontos, além de ser a única invicta.