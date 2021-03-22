Palmeiras se posiciona e jogo contra o São Bento será quarta-feira em Volta Redonda

São Bento e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida será atrasada da terceira rodada do Campeonato Paulista, uma vez que o Verdão estava na disputa da final da Copa do Brasil, torneio em que foi campeão diante do Grêmio.Inicialmente, o confronto chegou a ser cogitado pela Federação Paulista de Futebol para esta terça-feira (23), às 15h30, porém a diretoria Alviverde se posicionou contra, uma vez que o tempo seria curto para entrar em campo. A ideia da entidade era fazer uma rodada dupla com Mirassol e Corinthians entrando em campo logo na sequência.