Palmeiras se posiciona e jogo contra o São Bento será quarta-feira em Volta Redonda

São Bento e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida será atrasada da terceira rodada do Campeonato Paulista, uma vez que o Verdão estava na disputa da final da Copa do Brasil, torneio em que foi campeão diante do Grêmio.Inicialmente, o confronto chegou a ser cogitado pela Federação Paulista de Futebol para esta terça-feira (23), às 15h30, porém a diretoria Alviverde se posicionou contra, uma vez que o tempo seria curto para entrar em campo. A ideia da entidade era fazer uma rodada dupla com Mirassol e Corinthians entrando em campo logo na sequência.
Com isso, o Verdão treina na Academia de Futebol nesta terça e depois segue viagem para o interior do Rio de Janeiro. O time está sob o comando do auxiliar João Martins e contou com os retornos de atletas que cumpriram recesso logo após a decisão da Copa do Brasil.O Palmeiras tem duas vitórias e um empate na atual edição do estadual. Igualdade no Dérbi e depois triunfos contra São Caetano e Ferroviária.