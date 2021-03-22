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Palmeiras se posiciona e jogo contra o São Bento será quarta-feira em Volta Redonda

Verdão foi contra entrar em campo na terça-feira e conseguiu alteração...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 19:53
Crédito: Divulgação
São Bento e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida será atrasada da terceira rodada do Campeonato Paulista, uma vez que o Verdão estava na disputa da final da Copa do Brasil, torneio em que foi campeão diante do Grêmio.Inicialmente, o confronto chegou a ser cogitado pela Federação Paulista de Futebol para esta terça-feira (23), às 15h30, porém a diretoria Alviverde se posicionou contra, uma vez que o tempo seria curto para entrar em campo. A ideia da entidade era fazer uma rodada dupla com Mirassol e Corinthians entrando em campo logo na sequência.
Com isso, o Verdão treina na Academia de Futebol nesta terça e depois segue viagem para o interior do Rio de Janeiro. O time está sob o comando do auxiliar João Martins e contou com os retornos de atletas que cumpriram recesso logo após a decisão da Copa do Brasil.O Palmeiras tem duas vitórias e um empate na atual edição do estadual. Igualdade no Dérbi e depois triunfos contra São Caetano e Ferroviária.

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