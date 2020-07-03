Palmeiras se posiciona a favor da MP dos direitos de transmissão de jogos

Nesta sexta-feira, o Palmeiras se posicionou publicamente a favor da Medida Provisória que dá ao clube mandante o direito exclusivo de transmissão de jogos no Brasil. A afirmação ocorreu com a publicação de nota, assinada pelo presidente Maurício Galiotte, em seu site oficial, na qual o clube também falou sobre as desavenças atuais com a Turner, grupo do Esporte Interativo com o qual o Verdão acertou contrato para jogos no Brasileiro em TV fechada.