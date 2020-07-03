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futebol

Palmeiras se posiciona a favor da MP dos direitos de transmissão de jogos

Nota assinada pelo presidente Maurício Galiotte avalia como positiva a determinação de que os direitos de imagem das partidas pertençam exclusivamente ao clube mandante...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 17:48

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:48

Crédito: Nota do presidente Maurício Galiotte avalia como positiva a MP dos direitos de transmissão (Agência Palmeiras
Nesta sexta-feira, o Palmeiras se posicionou publicamente a favor da Medida Provisória que dá ao clube mandante o direito exclusivo de transmissão de jogos no Brasil. A afirmação ocorreu com a publicação de nota, assinada pelo presidente Maurício Galiotte, em seu site oficial, na qual o clube também falou sobre as desavenças atuais com a Turner, grupo do Esporte Interativo com o qual o Verdão acertou contrato para jogos no Brasileiro em TV fechada.
- Consideramos positiva a proposição da MP 984/2020 que determina que os direitos de imagem pertençam exclusivamente ao clube mandante. (...) Apoiamos ainda a ideia de negociação conjunta pelos clubes de direitos individuais de transmissão e que tal iniciativa parta dos clubes e não de uma imposição legal - afirmou Galiotte, em trecho do comunicado.

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