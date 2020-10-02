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futebol

Palmeiras se despede de quarteto selecionável; veja quem ganha chance

Verdão tem quatro atletas convocados para as Eliminatórias que começam na semana que vem. Confira quem terá oportunidade com Luxa em três rodadas seguidas no Brasileirão...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
As Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar em 2022 vão começar e, para o desespero do palmeirense, toda vez de data Fifa o clube perde alguns dos principais jogadores nas rodadas do Brasileirão.
Dessa vez não será diferente e Vanderlei Luxemburgo se despede do quarteto selecionável neste sábado (3), diante do Ceará, no Allianz Parque.​A lista de desfalques começa no gol. Atleta com mais minutos em campo em 2020, o goleiro Weverton vai servir a Seleção Brasileira mais uma vez e vai abrir espaço para Jailson no gol alviverde.De contrato renovado, um dos heróis do eneacampeonato brasileiro, o arqueiro fez apenas um jogo nesta temporada, contra o Fluminense. Agora, se prepara para defender a meta alviverde diante de Botafogo, São Paulo e Coritiba. Caso Jailson não possa atuar em algum desses jogos, a cria da Academia de Goleiros, Vinícius Silvestre, é a opção.
Outro desfalque é Gustavo Gómez. Segundo atleta com mais minutos em campo na temporada, o xerife paraguaio é o melhor jogador do ano no Palmeiras e com certeza não tem peça de reposição à altura dentro do elenco.
Para o lugar dele, Luxa deve jogar com Luan ao lado de Felipe Melo. Vitor Hugo e Emerson Santos são as outras opções disponíveis no banco de reservas.
Na lateral esquerda, Matías Viña vai desfalcar o Verdão mais uma vez. Titular absoluto do Uruguai, o camisa 17 deve ver Lucas Esteves ter a primeira chance no ano. A cria da base alviverde se recupera de lesão e deve estar à disposição para o duelo contra o Botafogo, dia 7. Esteves tem um jogo como profissional, diante da Ponte Preta, no Paulistão do ano passado no Allianz Parque.
Caso Esteves não possa atuar, as opções de Luxemburgo são: Gustavo Scarpa improvisado ou o jovem Renan Victor, do sub-20.
Por último, Gabriel Menino abre espaço no meio alviverde após uma longa sequência como titular inquestionável do Verdão. A cria da Academia encheu os olhos de Tite e vai representar a Seleção principal pela primeira vez.
Para o seu lugar, Luxemburgo tem algumas opções dentro do elenco como: Bruno Henrique, Ramires e até Zé Rafael, que pode jogar improvisado como um segundo volante.
O Palmeiras encara o Ceará neste sábado (3), a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque e depois viaja para enfrentar o Botafogo no Nilton Santos. Após encarar o time carioca, o Verdão volta para mais dois jogos em casa, diante de São Paulo e Coritiba, respectivamente.
Luxemburgo já terá todos os selecionáveis de volta contra o Fortaleza, dia 18 de outubro, no Ceará.

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