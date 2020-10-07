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futebol

Palmeiras revê Victor Luis como adversário pela segunda vez

Emprestado ao Botafogo até fevereiro do ano que vem, lateral-esquerdo entra em campo nesta quarta-feira para reencontrar com o Alviverde, pelo Campeonato Brasileiro de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 07:05

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 07:05

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Titular nos cinco primeiros jogos do Palmeiras nesta temporada, o lateral-esquerdo Victor Luís viverá uma noite diferente nesta quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos. Emprestado ao Botafogo para jogar o Brasileirão, a Cria da Academia vai enfrentar o Verdão pela segunda vez na sua carreira.
No que depender do retrospecto, o torcedor palmeirense pode se animar. Na única vez em que Victor encarou o clube que o revelou, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, pelo Brasileirão de 2017.​No contrato de empréstimo entre os dois clubes, o Palmeiras até tentou evitar que Victor enfrentasse o clube, porém o Botafogo conseguiu um acordo para que o lateral pudesse jogar em metade dos confrontos entre os dois clubes.
Nos duelos como mandante, tanto pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil, o Fogão poderá utilizar o atleta que chegou ao Palmeiras com 14 anos de idade.
O Palmeiras reencontra Victor Luis, justamente em um momento onde o clube vive um grande dilema na sua lateral esquerda. Com Matías Viña na seleção do Uruguai e Lucas Esteves voltando de lesão, Luxemburgo talvez tenha que improvisar Gustavo Scarpa na posição.
Com dois gols neste Campeonato Brasileiro, Victor volta ao Palmeiras em fevereiro de 2021.

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