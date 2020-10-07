Palmeiras revê Victor Luis como adversário pela segunda vez

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Titular nos cinco primeiros jogos do Palmeiras nesta temporada, o lateral-esquerdo Victor Luís viverá uma noite diferente nesta quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos. Emprestado ao Botafogo para jogar o Brasileirão, a Cria da Academia vai enfrentar o Verdão pela segunda vez na sua carreira.

No que depender do retrospecto, o torcedor palmeirense pode se animar. Na única vez em que Victor encarou o clube que o revelou, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, pelo Brasileirão de 2017.​No contrato de empréstimo entre os dois clubes, o Palmeiras até tentou evitar que Victor enfrentasse o clube, porém o Botafogo conseguiu um acordo para que o lateral pudesse jogar em metade dos confrontos entre os dois clubes.

Nos duelos como mandante, tanto pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil, o Fogão poderá utilizar o atleta que chegou ao Palmeiras com 14 anos de idade.

O Palmeiras reencontra Victor Luis, justamente em um momento onde o clube vive um grande dilema na sua lateral esquerda. Com Matías Viña na seleção do Uruguai e Lucas Esteves voltando de lesão, Luxemburgo talvez tenha que improvisar Gustavo Scarpa na posição.