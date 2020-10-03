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futebol

Palmeiras revê Ceará, rival da última vitória no Allianz pelo Brasileirão

Verdão não vence em casa pela competição nacional há seis rodadas e reencontra o Vozão, adversário que foi o último a ser superado pelos donos da casa para findar jejum...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 09:00

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:00

Crédito: Luis Moura / WPP
O Palmeiras goleou o Bolívar por 5 a 0 na Copa Libertadores e acabou com a série de cinco jogos sem vencer no Allianz Parque, até então o maior jejum desde a volta para casa, em novembro de 2014.
Neste sábado (3) contra o Ceará, os comandados de Vanderlei Luxemburgo têm a oportunidade de findar uma outra sequência incômoda. Ainda sem vencer no Allianz pelo Campeonato Brasileiro de 2020, o Alviverde está há seis compromissos seguidos com resultados negativos quando os confrontos são disputados em casa pelo torneio nacional.A última vez foi justamente contra o Ceará, no triunfo por 1 a 0, no dia dois de novembro do ano passado. Na ocasião, Weverton pegou o pênalti e foi o grande nome daquela que marcou a centésima vitória do Verdão no local.
Desde então, foram duas derrotas na reta final da temporada passada para Grêmio e Flamengo. O revés para os cariocas, inclusive, culminou nas quedas do técnico Mano Menezes e do diretor Alexandre Mattos.
Na atual edição, são quatro partidas e todas terminaram empatadas: Goiás, Internacional, Sport e Flamengo. A única vitória do Palmeiras como mandante no Brasileirão aconteceu no clássico contra o Santos, porém no Morumbi, uma vez que o Allianz Parque abrigou um evento da final da Liga dos Campeões, em agosto.

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