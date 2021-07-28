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Palmeiras retoma treinos de olho em sequência com Choque-Rei decisivo

O Verdão iniciou sua preparação com os retornos do zagueiro Luan e do atacante Rony...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 21:20
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (27), na Academia de Futebol, após dois dias de folga, de olho na preparação para o confronto com o São Paulo, no sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco alviverde realizou atividades técnicas e táticas sob o comando de Abel Ferreira.
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As novidades foram os retornos do zagueiro Luan e o atacante Rony, que avançaram em seus cronogramas de transição física e treinaram com o restante do grupo em grande parte do tempo. Luiz Adriano, também em processo de transição, trabalhou com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna da Academia.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNovo reforço palestrino, o lateral-esquerdo Jorge realizou exames e testes com a fisioterapia e com a preparação física, assim como o atacante Borja, de volta ao clube. No fim do treino, a dupla ainda correu no gramado.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos e vem de sete triunfos consecutivos na competição nacional (Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos, Atlético-GO e Fluminense). No sábado, defende a liderança diante do São Paulo.

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