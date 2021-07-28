Palmeiras retoma treinos de olho em sequência com Choque-Rei decisivo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (27), na Academia de Futebol, após dois dias de folga, de olho na preparação para o confronto com o São Paulo, no sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco alviverde realizou atividades técnicas e táticas sob o comando de Abel Ferreira.

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As novidades foram os retornos do zagueiro Luan e o atacante Rony, que avançaram em seus cronogramas de transição física e treinaram com o restante do grupo em grande parte do tempo. Luiz Adriano, também em processo de transição, trabalhou com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna da Academia.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNovo reforço palestrino, o lateral-esquerdo Jorge realizou exames e testes com a fisioterapia e com a preparação física, assim como o atacante Borja, de volta ao clube. No fim do treino, a dupla ainda correu no gramado.

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