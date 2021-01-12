Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras retoma força defensiva e iguala marca sem sofrer gol de Abel Ferreira

Há quatro jogos sem ser vazada, a defesa do Verdão iguala a melhor marca sob o comando do treinador português...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 07:30

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Quando entrar em campo nesta terça-feira (12) em busca de confirmar a vaga na final da Libertadores diante do River Plate, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira também poderá alcançar uma marca defensiva importante. Caso não sofra gols da equipe argentina, o Verdão somará cinco jogos seguidos sem ser vazado, o que ainda não ocorreu sob o comando do treinador português.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
A última vez que o Palmeiras sofreu um gol foi no dia 23 de dezembro de 2020, no empate em 1 a 1 com o América-MG pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro Emerson Santos falhou e entregou a bola nos pés de Ademir, que foi às redes de Weverton.
Desde então, o Verdão passou ileso pelo Red Bull Bragantino (1 a 0 pelo Brasileirão), novamente pelo América-MG (2 a 0 pela Copa do Brasil), pelo próprio River Plate (3 a 0 pela Libertadores) e pelo Sport (1 a 0 pelo Brasileirão).
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresA marca de quatro jogos sem sofrer gol iguala um feito alcançado no início da passagem de Abel Ferreira. Assim que ele assumiu, o Palmeiras teve a seguinte sequência: Red Bull Bragantino (1 a 0 pela Copa do Brasil), Vasco (1 a 0 pelo Brasileirão), Ceará (3 a 0 pela Copa do Brasil) e Fluminense (2 a 0 pelo Brasileirão. Antes, houve a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, mas o time ainda era comandado por Andrey Lopes na ocasião.
O Palmeiras entra em campo contra o River Plate com a vantagem dos três gols marcados na Argentina e conta com o bom retrospecto no Allianz Parque, especialmente com Abel Ferreira. O treinador está invicto no estádio e o Alviverde jamais perdeu por três gols de diferença na nova casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados