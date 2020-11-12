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futebol

Palmeiras renova empréstimo de Luan Silva até o fim de 2021

Atacante se recupera de uma cirurgia no joelho e não possui prazo estipulado para retornar aos gramados; seu último (e único) jogo pelo Verdão foi contra a Ferroviária, em março
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LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 17:05

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:05

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras renovou, mais uma vez, o empréstimo de Luan Silva. O atacante, que se recupera de uma cirurgia no joelho, teve seu contrato estendido até o fim de 2021. A informação é do repórter Thiago Ferri, do UOL.
Em março deste ano, quando se aproximava o fim do empréstimo do atleta (que seria em maio), o Verdão renovou seu vínculo até o fim de 2020. Além disso, o Maior Campeão Nacional adquiriu 15% dos direitos econômicos do jogador à época.
Em agosto de 2020, porém, o atacante, após nova lesão, teve de ser operado mais uma vez. Com isso, o Alviverde chegou a um acordo com o Vitória para estender o contrato do jogador até o fim de sua recuperação, mas, segundo informou o portal UOL nesta quinta-feira (12), o acordo foi oficialmente renovado até o fim da próxima temporada.Luan Silva tem 21 anos e jogou apenas uma partida vestindo a camisa 9 do Verdão, contra o Ferroviária, em março deste ano. Na ocasião, o atleta teve de ser substituído devido a uma lesão muscular e, desde então, não conseguiu estar apto a entrar em campo.
O jovem atacante chegou ao Palmeiras em março de 2019, mas não chegou a atuar naquela temporada pois se recuperava de um rompimento no ligamento do joelho esquerdo sofrido ainda em seu ex-clube.

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