Palmeiras renova empréstimo de Luan Silva até o fim de 2021

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras renovou, mais uma vez, o empréstimo de Luan Silva. O atacante, que se recupera de uma cirurgia no joelho, teve seu contrato estendido até o fim de 2021. A informação é do repórter Thiago Ferri, do UOL.

Em março deste ano, quando se aproximava o fim do empréstimo do atleta (que seria em maio), o Verdão renovou seu vínculo até o fim de 2020. Além disso, o Maior Campeão Nacional adquiriu 15% dos direitos econômicos do jogador à época.

Em agosto de 2020, porém, o atacante, após nova lesão, teve de ser operado mais uma vez. Com isso, o Alviverde chegou a um acordo com o Vitória para estender o contrato do jogador até o fim de sua recuperação, mas, segundo informou o portal UOL nesta quinta-feira (12), o acordo foi oficialmente renovado até o fim da próxima temporada.Luan Silva tem 21 anos e jogou apenas uma partida vestindo a camisa 9 do Verdão, contra o Ferroviária, em março deste ano. Na ocasião, o atleta teve de ser substituído devido a uma lesão muscular e, desde então, não conseguiu estar apto a entrar em campo.