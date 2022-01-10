Palmeiras renova contratos de Weverton e Rony até 2025

O Palmeiras anunciou na tarde desta segunda-feira (10) a renovação dos contratos até o final de 2025 do goleiro Weveton e do atacante Rony, dois jogadores considerados titulares na equipe do técnico Abel Ferreira.Os acordos pelos prolongamento dos vínculos foram acertados ainda no ano passado, mas questões burocráticas fizeram o novo contrato ser oficializado só nesta tarde.

Tanto Weverton quanto Rony vieram do Athletico-PR e estão afastados da pré-temporada atualmente por terem contraído a Covid-19. Além dos dois, outros oito atletas estão com doença: Jorge, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson.

O goleiro chegou ao Palmeiras em 2017. Ao todo, disputou 205 partidas, sendo o nono goleiro com mais jogos pela equipe na história. Desse total, não levou gols em 101 confrontos, sendo o segundo da posição menos vazado no século. O ídolo também registra a terceira menor média de gols sofridos na história do Palmeiras (índica de 0,70 por jogo).Na Copa Libertadores, o camisa 21 tem duas marcas importantes: é o atleta do Palmeiras com mais vitórias na competição (29) e o segundo com mais partidas (41). Além do bi continental, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018 e Paulista e Copa do Brasil em 2020.

Rony chegou ao Verdão em 2020. desde então foram 98 jogos e 23 gols.

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