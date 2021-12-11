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futebol

Palmeiras renova com Gabriel Vareta e multa rescisória chega a meio bilhão

No Verdão desde 2014, zagueiro de 16 anos é visto como uma das grandes promessas do clube
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 10:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:00

O zagueiro do Sub-17 do Palmeiras, Gabriel Vareta, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nessa semana. Com passagens pelas Seleções de base do Brasil, o defensor acertou vínculo de três anos – até o final de 2024 – com multa rescisória de 80 milhões de euros (cerca de 503 milhões de reais na cotação atual).
– Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Defendo o Palmeiras há tanto tempo e sempre sonhei com esse momento. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação ao clube que eu tenho um carinho enorme. Evolui muito como atleta e pessoa aqui dentro e busco crescer mais a cada dia. Agora é seguir trabalhando, pois através disso as conquistas virão – disse o atleta de 16 anos.Visto como uma das grandes promessas do Palmeiras, Vareta atua nas categorias Sub-17 e Sub-20 do clube. No Palmeiras desde 2014, após passagem pelo futsal da Portuguesa, o defensor passou a jogar pelo campo na categoria Sub-11 do Verdão. Desde então, conquistou os Campeonatos Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-20, em 2016, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
Em 2020, o zagueiro acumulou cinco convocações para a Seleção Brasileira, sendo uma para a Sub-15 e quatro pela Sub-17. Mesmo com apenas 15 anos, foi campeão do Paulista Sub-20 da última temporada como titular, atuando também em jogos da Copa do Brasil.
Atualmente efetivado no Sub-17, Vareta e o Palmeiras retornam a campo neste sábado (11), às 15h (de Brasília) pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. Após empate em 3 a 3 no duelo de ida, uma vitória sob a Ferroviária garante o Verdão na decisão.
Crédito: Comapenas15anos,VaretajáatuanoSub-20doVerdãopeloCampeonatoPaulista(Foto:Reprodução/Instagram

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