Palmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93

O Palmeiras comemora o Dia dos Namorados de uma forma diferente desde 1993, quando venceu o Campeonato Paulista em cima do maior rival Corinthians pelo placar de 4 a 0. O dia não começou em branco, com várias publicações nas redes sociais do clube por conta da conquista histórica.

- O Paulista de 1993 foi e sempre será o maior presente de Dia dos Namorados para a Família Palmeiras – escreveu o clube.E MAIS:Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscaraVictor Luis ri ao falar de concorrência no Palmeiras: 'É ruim pra caramba'Palmeiras fará live com Marcos e campeões da Liberta-99 nesta sextaLuxemburgo diz que robôs invadem seu Instagram pedindo ValdiviaPrimeiro, o alviverde ‘acordou cedo’ e postou fotos de Evair, que marcou dois tentos naquele dia, em um Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Além de vencer o rival, o Palmeiras ainda acabou com uma fila de quase 17 anos sem títulos.