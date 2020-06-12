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futebol

Palmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93

Nas redes sociais, clube alviverde postou fotos e vídeo sobre o dia 12 de junho de 1993, quando venceu o arquirrival no Paulista daquele ano, após quase 17 anos sem títulos...

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2020 às 16:32
Crédito: Clube homenageou conquista de 27 anos atrás nas redes sociais (Divulgação/Twitter
O Palmeiras comemora o Dia dos Namorados de uma forma diferente desde 1993, quando venceu o Campeonato Paulista em cima do maior rival Corinthians pelo placar de 4 a 0. O dia não começou em branco, com várias publicações nas redes sociais do clube por conta da conquista histórica.
- O Paulista de 1993 foi e sempre será o maior presente de Dia dos Namorados para a Família Palmeiras – escreveu o clube.E MAIS:Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscaraVictor Luis ri ao falar de concorrência no Palmeiras: 'É ruim pra caramba'Palmeiras fará live com Marcos e campeões da Liberta-99 nesta sextaLuxemburgo diz que robôs invadem seu Instagram pedindo ValdiviaPrimeiro, o alviverde ‘acordou cedo’ e postou fotos de Evair, que marcou dois tentos naquele dia, em um Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Além de vencer o rival, o Palmeiras ainda acabou com uma fila de quase 17 anos sem títulos.
Além das fotos, o clube postou um vídeo com os melhores momentos da partida, que terminou em 3 a 0 no tempo regulamentar e foi para a prorrogação, quando Evair completou o fatídico 4 a 0.Para ver e rever 1993 vezes! ⚽️⚽️⚽️⚽️#AvantiPalestra #DiaDaPaixãoPalmeirense pic.twitter.com/mnHviZTpWp— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 12, 2020 E MAIS:

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