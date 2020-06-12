Palmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93

O Palmeiras comemora o Dia dos Namorados de uma forma diferente desde 1993, quando venceu o Campeonato Paulista em cima do maior rival Corinthians pelo placar de 4 a 0. O dia não começou em branco, com várias publicações nas redes sociais do clube por conta da conquista histórica.
- O Paulista de 1993 foi e sempre será o maior presente de Dia dos Namorados para a Família Palmeiras – escreveu o clube.E MAIS:Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscaraVictor Luis ri ao falar de concorrência no Palmeiras: 'É ruim pra caramba'Palmeiras fará live com Marcos e campeões da Liberta-99 nesta sextaLuxemburgo diz que robôs invadem seu Instagram pedindo ValdiviaPrimeiro, o alviverde ‘acordou cedo’ e postou fotos de Evair, que marcou dois tentos naquele dia, em um Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Além de vencer o rival, o Palmeiras ainda acabou com uma fila de quase 17 anos sem títulos.
Além das fotos, o clube postou um vídeo com os melhores momentos da partida, que terminou em 3 a 0 no tempo regulamentar e foi para a prorrogação, quando Evair completou o fatídico 4 a 0.Para ver e rever 1993 vezes! ⚽️⚽️⚽️⚽️#AvantiPalestra #DiaDaPaixãoPalmeirense pic.twitter.com/mnHviZTpWp— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 12, 2020 E MAIS: