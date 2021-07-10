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Palmeiras relaciona Dudu e planeja dar minutos em campo para o ídolo

Atacante começará no banco de reservas do Verdão no clássico contra o Santos, mas deve entrar no decorrer da partida a depender das condições do duelo válido pelo Brasileirão...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 09:30
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O ídolo alviverde retornou ao Palmeiras após empréstimo ao mundo árabe no primeiro dia deste mês e segue treinando na Academia desde então. Após período de fortalecimento físico acompanhado pelo departamento médico do clube, Dudu será relacionado e deve fazer sua reestreia contra o Santos neste sábado (10) pelo Brasileirão.A princípio, o atacante só poderia volta a jogar com a camisa alviverde a partir de 1 de agosto, data da reabertura da janela internacional de transferências. Entretanto, a diretoria do Verdão conseguiu, junto à FIFA, uma liberação prévia para o jogador. Logo em seguida, ele já foi inscrito no BID e, agora, está liberado para entrar em campo pelo time.
A ideia do clube é já realizar a primeira partida do ídolo em sua volta no clássico de amanhã. Apesar de começar no banco, o atacante deve ganhar minutos na segunda etapa do confronto a depender das condições do duelo.
Em entrevista a sócios do programa Avanti promovida pela TV Palmeiras, o jogador vibrou com a notícia da sua liberação e demonstrou muita animação com a possibilidade de voltar a atuar pelo clube o mais breve possível.– Ótima notícia! Fico feliz demais. Eu estou bem, estava treinando nas férias. Agradeço o Palmeiras por esse esforço. A gente sabe do empenho que o clube tem. Espero possa estar o mais rápido em campo para ajudar o time – afirmou.
O versátil atacante anotou quatro gols sobre o rival da Baixada em sua primeira passagem, sendo dois deles na final da Copa do Brasil de 2015, seu primeiro título com o Alviverde.
O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 22 pontos em dez jogos e, agora, conta com o reforço de Dudu para tentar se manter na ponta da competição. O Clássico da Saudade acontece neste sábado (10) às 16h30 (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque.

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