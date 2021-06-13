Palmeiras registra superávit no início de 2021, mas projeta déficit; entenda como fica o orçamento do clube

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras aprovou na noite de sexta (11), após reunião no Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, as contas dos meses de janeiro e fevereiro, que renderam quase R$ 59 milhões de superávit. Janeiro teve R$ 38,7 milhões de lucro, levando em conta a conquista da América. Fevereiro ainda trouxe R$ 20 milhões à conta positiva. A notícia foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL.Apesar dos bons números, a expectativa para este ano é de déficit – motivado pela queda brusca de receita. Entre os fatores que clube lista, estão: ausência de bilheteria, queda de membros adimplentes no plano de sócio-torcedor, o Avanti, e dificuldade com a venda de produtos. A previsão de receber público no Allianz Parque a partir de julho não vai acontecer e isso também influenciará no plano orçamentário.

A queda na Copa do Brasil significa R$ 6 milhões a menos do que o previsto, assim como a vaga na final do Paulista rendeu R$1,1 milhão a mais que o esperado. Além disso, existe a expectativa de vender R$ 80 milhões, sendo que pouco mais da metade disso já foi alcançado com as vendas de atletas menos badalados, como Hyoran, Vitinho e Emerson Santos.

Tendo conhecimento da situação financeira pouco favorável, é entendido pela diretoria que existe a necessidade de venda de ao menos uma Cria da Academia neste ano, como foi revelado pelo assessor técnico do clube, Edu Dracena, em entrevista ao NOSSO PALESTRA. O ex-zagueiro comentou, também, que existe a expectativa de conseguir, ao menos, R$620 milhões em vendas com os jovens.