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futebol

Palmeiras reencontra rival da última grande série invicta em mata-mata

Verdão busca vencer sétimo confronto eliminatório no ano e última vez contou com o Libertad pelo caminho...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras começa nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), a disputar uma vaga para se garantir na semifinal da Copa Libertadores. O rival será o Libertad, do Paraguai, justamente o último a ser batido pelo Verdão na maior sequência positiva recente em confrontos eliminatórios.
​A última vez que o Alviverde triunfou sete vezes consecutivas em mata-matas aconteceu justamente em um confronto diante dos paraguaios, entre 2015 e 2016. O encontro entre eles ocorreu em janeiro de 2016, durante competição amistosa no Uruguai e o Palmeiras venceu por 2 a 0.
Antes deste duelo, os palmeirenses haviam engatado uma série de seis êxitos até a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil, passando por: Sampaio Corrêa, ASA, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e Santos, até chegar ao título. A sequência começou com Oswaldo de Oliveira e seguiu com Marcelo Oliveira a partir do jogo de volta contra o ASA, pela terceira fase.​A sequência atual está em seis duelos seguidos com vitórias em mata-mata, por Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. Foram partidas únicas diante Santo André e Ponte Preta, no Allianz Parque, e depois o título estadual veio nos pênaltis contra o Corinthians, com Vanderlei Luxemburgo
Confira a tabela da Libertadores
No torneio nacional, vaga nas oitavas contra o Red Bull Bragantino, já sem Luxemburgo, e avanço nas quartas diante do Ceará. Na competição continental, classificação tranquila sobre Delfín, do Equador.
Além de 100% nos mata-matas em 2020, o Palmeiras está invicto em jogos eliminatórios. Foram sete vitórias e três empates nas seis classificações.
Com duas decisões em dezembro, o Verdão inicia a série nesta terça-feira (8) e tem a volta no Allianz na semana que vem, dia 15. A outra será contra o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, nos dias 23 e 30 contra o América-MG.

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