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Palmeiras recusa nova proposta por Wesley e encerra janela sem vender Crias da Academia

Diretoria alviverde havia previsto ter de negociar alguma prata da casa no meio da temporada, mas conseguiu evitar isso
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LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 09:30

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou sua participação nesta janela internacional de transferências sem se desfazer de nenhuma das principais Crias da Academia no elenco. O clube recusou, nesta última segunda-feira (30), uma oferta do Grupo City pelo atacante Wesley. A informação foi publicada pelo ge.
Desde o Paulistão do ano passado, o Alviverde recebe sondagens e propostas pelos jogadores formados no clube que se destacaram entre os titulares. O primeiro alvo foi Patrick de Paula. Responsável por fazer o gol do título do Estadual, o volante recebeu uma oferta do Benfica, de Portugal, que foi recusada prontamente na época.Gabriel Menino, convocado à Seleção Brasileira pouco tempo depois de se formar no profissional, também passou a interessar algumas equipes do exterior. O Atlético de Madrid, da Espanha, chegou a consultar Verdão a respeito dos valores pelo jogador, mas não deu sequência na movimentação.
Após a temporada vitoriosa do Palmeiras, que contou com participação fundamental das Crias da Academia, as joias alviverde ficaram ainda mais na mira do mercado da bola. Além de Patrick e Menino, Wesley, Danilo e Veron também entraram no radar de outros clubes.
O atacante pretendido pelo Grupo City já havia recebido propostas do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, que foram negadas pelo Alviverde. Enquanto, o volante foi desejo do Watford, da Inglaterra, mas a quantia tampouco agradou ao clube.A diretoria palmeirense havia traçado uma previsão de negociar alguma das pratas da casa durante a temporada de 2021 para cumprir a meta de vendas estipulada no balanço financeiro. No entanto, a janela internacional de transferências fechou, novamente, sem nenhuma saída concretizada.
Como não há a pretensão de negócio com o mercado interno, os jogadores devem permanecer no clube ao menos até o final deste ano. No momento, Danilo e Wesley tem sido escalados como titulares com maior frequência, mas os demais seguem sendo peças importantes para o plantel.

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