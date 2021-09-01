Palmeiras recusa nova proposta por Wesley e encerra janela sem vender Crias da Academia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras encerrou sua participação nesta janela internacional de transferências sem se desfazer de nenhuma das principais Crias da Academia no elenco. O clube recusou, nesta última segunda-feira (30), uma oferta do Grupo City pelo atacante Wesley. A informação foi publicada pelo ge.

Desde o Paulistão do ano passado, o Alviverde recebe sondagens e propostas pelos jogadores formados no clube que se destacaram entre os titulares. O primeiro alvo foi Patrick de Paula. Responsável por fazer o gol do título do Estadual, o volante recebeu uma oferta do Benfica, de Portugal, que foi recusada prontamente na época.Gabriel Menino, convocado à Seleção Brasileira pouco tempo depois de se formar no profissional, também passou a interessar algumas equipes do exterior. O Atlético de Madrid, da Espanha, chegou a consultar Verdão a respeito dos valores pelo jogador, mas não deu sequência na movimentação.

Após a temporada vitoriosa do Palmeiras, que contou com participação fundamental das Crias da Academia, as joias alviverde ficaram ainda mais na mira do mercado da bola. Além de Patrick e Menino, Wesley, Danilo e Veron também entraram no radar de outros clubes.

O atacante pretendido pelo Grupo City já havia recebido propostas do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, que foram negadas pelo Alviverde. Enquanto, o volante foi desejo do Watford, da Inglaterra, mas a quantia tampouco agradou ao clube.A diretoria palmeirense havia traçado uma previsão de negociar alguma das pratas da casa durante a temporada de 2021 para cumprir a meta de vendas estipulada no balanço financeiro. No entanto, a janela internacional de transferências fechou, novamente, sem nenhuma saída concretizada.