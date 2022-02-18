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futebol

Palmeiras recebe a vista de César Sampaio na Academia de Futebol

Integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira, ídolo palmeirense realizou uma visita ao treinamento para captar informações de olho nas próximas convocações de Tite...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:52
O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira em preparação para o duelo com o Santo André, neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Paulistão-2022. No entanto, o dia foi marcado pela presença do ídolo alviverde César Sampaio, que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira e realizou uma visita para captar informações visando as próximas convocações.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
- Dentro da comissão técnica, temos uma distribuição de visitações nestes períodos pré-convocatórios. Quando temos tempo e disponibilidade, fazemos o pré-jogo e o jogo. A gente procura entender não só o universo em que os jogadores estão envolvidos como, também, caso haja alguma convocação, informações para que o atleta possa fazer uma função próxima à que ele está acostumado no clube. A ideia é que a mudança não seja tão drástica na Seleção e que possamos, assim, facilitar essa adaptação quando ele é convocado. Vale lembrar que o ex-meio-campista é bicampeão paulista em 1993 e 1994, bicampeão do Torneio Rio-São Paulo em 1993 e 2000, bicampeão brasileiro em 1993 e 1994 e capitão na conquista da Copa Libertadores de 1999. O ídolo também não poupou elogios à sua eterna casa, onde já foi dirigente.
- É inevitável a minha identificação com os valores do clube e é um prazer enorme voltar ao lugar onde, apesar de ter jogado nos quatro grandes de São Paulo, a minha imagem está totalmente atrelada. Isso é histórico e nunca será apagado. É gratificante ver agora esta estrutura de nível mundial em todos os segmentos, não só física e metodológica, como também os funcionários de alto nível - declarou o ex-volante alviverde.
- O Palmeiras é um clube que está sempre tentando inovar e se atualizar tanto dentro quanto fora de campo. É uma referência na América do Sul e tudo isso que o clube vem vivendo não é por acaso, é sim por esta estrutura sólida e, continuando desta forma, estará sempre entre os melhores - concluiu Sampaio, que, ao todo, somou 307 partidas, com 175 vitórias e 25 gols pelo Verdão.
A Seleção Brasileira volta a jogar nos dias 24/3 e 29/3, contra Chile e Bolívia, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A próxima lista de convocados será divulgada no dia 11 de março, e além de Weverton, pelo jeito, jogadores do Palmeiras podem pintar na lista.
Crédito: CesarSampaiofoiaoCTdoVerdãoparaobservarpossíveisnomesparaaSeleção(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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