Palmeiras recebe a vista de César Sampaio na Academia de Futebol

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira em preparação para o duelo com o Santo André, neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Paulistão-2022. No entanto, o dia foi marcado pela presença do ídolo alviverde César Sampaio, que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira e realizou uma visita para captar informações visando as próximas convocações.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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- Dentro da comissão técnica, temos uma distribuição de visitações nestes períodos pré-convocatórios. Quando temos tempo e disponibilidade, fazemos o pré-jogo e o jogo. A gente procura entender não só o universo em que os jogadores estão envolvidos como, também, caso haja alguma convocação, informações para que o atleta possa fazer uma função próxima à que ele está acostumado no clube. A ideia é que a mudança não seja tão drástica na Seleção e que possamos, assim, facilitar essa adaptação quando ele é convocado. Vale lembrar que o ex-meio-campista é bicampeão paulista em 1993 e 1994, bicampeão do Torneio Rio-São Paulo em 1993 e 2000, bicampeão brasileiro em 1993 e 1994 e capitão na conquista da Copa Libertadores de 1999. O ídolo também não poupou elogios à sua eterna casa, onde já foi dirigente.

- É inevitável a minha identificação com os valores do clube e é um prazer enorme voltar ao lugar onde, apesar de ter jogado nos quatro grandes de São Paulo, a minha imagem está totalmente atrelada. Isso é histórico e nunca será apagado. É gratificante ver agora esta estrutura de nível mundial em todos os segmentos, não só física e metodológica, como também os funcionários de alto nível - declarou o ex-volante alviverde.

- O Palmeiras é um clube que está sempre tentando inovar e se atualizar tanto dentro quanto fora de campo. É uma referência na América do Sul e tudo isso que o clube vem vivendo não é por acaso, é sim por esta estrutura sólida e, continuando desta forma, estará sempre entre os melhores - concluiu Sampaio, que, ao todo, somou 307 partidas, com 175 vitórias e 25 gols pelo Verdão.

A Seleção Brasileira volta a jogar nos dias 24/3 e 29/3, contra Chile e Bolívia, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A próxima lista de convocados será divulgada no dia 11 de março, e além de Weverton, pelo jeito, jogadores do Palmeiras podem pintar na lista.