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Palmeiras realiza treinos táticos com Borja em campo e finaliza preparação para o Choque-Rei

Os atacantes Rony e Luiz Adriano cumpriram cronograma de transição junto do lateral-esquerdo Jorge; os três trabalharam na parte interna do centro de excelência...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras fechou na tarde desta sexta-feira (30), na Academia de Futebol, sua preparação para o clássico contra o São Paulo, no sábado (31), às 19h, no estádio do Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Futebol, vôlei, handebol, atletismo e chances de medalha: confira a agenda do dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio
A comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade tática no campo. Foram aprimorados marcações, balanços, verticalizações, passes entre linhas e movimentações. Na sequência, os jogadores participaram de um descontraído recreativo. Antes do fim ainda, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.
No gramado anexo, os atacantes Rony e Luiz Adriano cumpriram cronograma de transição junto do lateral-esquerdo Jorge; os três trabalharam na parte interna do centro de excelência e também com bola no campo. O atacante Borja treinou em tempo integral com os companheiros.
Veja a tabela completa do BrasileirãoA provável escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo é: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Verdão é o atual líder do Brasileirão com 31 pontos e vem de nove triunfos consecutivos na temporada, sendo os quatro últimos sem sofrer gols. No Brasileirão, são sete vitórias seguidas, deixando o Maior Campeão do Brasil a uma de igualar o recorde do clube na competição.

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