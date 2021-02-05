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Palmeiras quebra sequência histórica do Flamengo e lidera ranking de crescimento nas redes sociais

Impulsionado pela título da Libertadores da América, Verdão quebrou hegemomia do Rubro-Negro, que liderou o ranking por 24 meses consecutivos
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 09:30

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:30

Crédito: (Silvia Izquierdo / POOL / AFP
O Ibope divulgou, nesta quinta-feira (04), a atualização mensal do ranking digital dos clubes brasileiros. Depois de 24 meses de hegemonia do Flamengo em menções nas redes sociais, o Palmeiras, impulsionado pela conquista da Copa Libertadores, assumiu a liderança.
>> Concentração de luxo: Veja imagens do hotel do Palmeiras no Qatar
Diante do sucesso nas competições desta temporada e às condições impostas pela pandemia, o Verdão teve uma maratona de dez jogos em janeiro. Entre eles, vários duelos decisivos, incluindo a final da Liberta. Por conta disso, a torcida promoveu um um maior engajamento nas mídias sociais.Somando todas as contas oficiais gerenciadas pelo clube, o alcance digital do clube cresceu em 363 mil novas inscrições. Esse volume corresponde a um acréscimo de 3%, em relação aos números finais do mês.
>> Confira classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
A plataforma chinesa TikTok, que vem fazendo sucesso entre os jovens, foi uma das principais responsáveis pela marca, com 192 mil novos inscritos. Além dela, o YouTube também foi fundamental, com 40 mil novos inscritos.
Com uma cobertura especial nas suas redes, o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes neste domingo (07), às 15 horas (de Brasília), contra o Tigres-MEX, no Estádio Education City, do Catar.

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