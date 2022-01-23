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Palmeiras provoca São Paulo e faz alusão à Libertadores após vitória na Copinha

Verdão lembrou gol de Dudu sobre o rival na última edição do torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 02:45

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 02:45

O Palmeiras usou o seu perfil oficial no Twitter para festejar a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na noite de sábado (22), pelas semifinais da Copa São Paulo de juniores e aproveitou para provocar o rival.Em uma primeira postagem, o Verdão fez alusão ao famoso reality show da TV. "Não é BBB, mas hoje teve eliminação." Na segunda, o Alviverde postou uma foto do garoto Giovani, autor do tento em Barueri (SP) ao lado da imagem de Dudu comemorando o segundo gol dos 3 a 0 que fez sobre o Tricolor no ano passado, pelas quartas de final da Copa Libertadores. "Na base/No profissional", diz a legenda. O Palmeiras volta pela terceira vez à final da Copinha, competição que nunca venceu. Já decidiu, sem sucesso, em 1970 e 2003.
A última vez que o Verdão havia vencido o rival do Morumbi pela competição de base foi em 1974.
O Palmeiras enfrenta na terça-feira (25) o Santos pela decisão do torneio. Por ter melhor campanha, será mandante e o duelo deverá acontecer no Allianz Parque, somente com seus torcedores. Pelo menos é o que deseja a diretoria.
Crédito: JogadoresdoVerdãocomemoramogolcontraoSãoPauloquegarantiuidaàfinal(Foto:AngeloSalvioni/Palmeiras

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