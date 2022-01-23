Palmeiras provoca São Paulo e faz alusão à Libertadores após vitória na Copinha

O Palmeiras usou o seu perfil oficial no Twitter para festejar a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na noite de sábado (22), pelas semifinais da Copa São Paulo de juniores e aproveitou para provocar o rival.Em uma primeira postagem, o Verdão fez alusão ao famoso reality show da TV. "Não é BBB, mas hoje teve eliminação." Na segunda, o Alviverde postou uma foto do garoto Giovani, autor do tento em Barueri (SP) ao lado da imagem de Dudu comemorando o segundo gol dos 3 a 0 que fez sobre o Tricolor no ano passado, pelas quartas de final da Copa Libertadores. "Na base/No profissional", diz a legenda. O Palmeiras volta pela terceira vez à final da Copinha, competição que nunca venceu. Já decidiu, sem sucesso, em 1970 e 2003.