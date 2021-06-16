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Palmeiras promove encontro entre Abel Ferreira e Felipão, campeões continentais pelo clube

Treinadores trabalharam juntos na Seleção Portuguesa, quando o atual técnico do Palmeiras era jogador...
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Publicado em 

16 jun 2021 às 17:30

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 17:30

Crédito: César Greco
No aniversário de 22 anos do título da Libertadores da América de 1999, o Palmeiras conseguiu o reencontro entre dois nomes importantes da história do clube: o treinador vencedor naquela edição, Felipão, e o atual campeão continental, Abel Ferreira.
No vídeo, os dois técnicos conversam e trocam elogios, Além disso, jogadores do elenco palmeirense cumprimentam o ex-treinador do Maior Campeão Nacional.
– Se tivesse uma pessoa pra ser campeã da Libertadores (pelo Palmeiras) tinha que ser ele – afirmou Felipão, sobre Abel Ferreira.Os dois se conhecem há anos e possuem uma boa relação. O brasileiro foi o responsável pela primeira convocação do português para a seleção, antes da Euro de 2004, algo que Abel guarda com carinho, como afirmado por ele em sua apresentação no Alviverde.
– Eu tinha um sonho de representar Portugal. Felipe Scolari me chamou para fazer 15 dias de trabalho, antes do Europeu de 2004. Ele que me chamou e teve uma conversa espetacular. Ótima relação tenho com ele – disse o português.
Abel Ferreira e Felipão se conhecem há anos. Os dois treinadores trabalharam juntos na Seleção Portuguesa e foram campeões da Libertadores pelo Palmeiras, o brasileiro em 1999 e o português em 2020.

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