Palmeiras prevê Luxa em treinos uma semana antes de reinício dos jogos

O Palmeiras programa o retorno de Vanderlei Luxemburgo aos treinos na Academia de Futebol, ao menos, uma semana antes do recomeço do Campeonato Paulista, marcado para o dia 22. Na última sexta, exame realizado no técnico detectou a presença do coronavírus, mas ele relata estar bem e, por isso, a previsão é de sua volta ao trabalho na terça ou quarta-feira.

O treinador passará por novos testes para confirmar que já não está mais com a doença antes de retomar suas atividades. Mas a expectativa é de que o prazo seja cumprido por conta das conversas que Luxemburgo têm com profissionais do clube. O técnico está em repouso, na sua casa, desde sábado, sem relatar ter sentido qualquer sintoma referente à presença de COVID-19 no organismo.