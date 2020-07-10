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Palmeiras prevê Luxa em treinos uma semana antes de reinício dos jogos

Exame realizado na sexta-feira passada detectou contaminação por coronavírus, mas técnico comunica estar sem nenhum sintoma e deve voltar a trabalhar terça ou quarta...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 11:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Vanderlei Luxemburgo relata estar bem de saúde e pode voltar a treinar na terça ou quarta-feira (Agência Palmeiras
O Palmeiras programa o retorno de Vanderlei Luxemburgo aos treinos na Academia de Futebol, ao menos, uma semana antes do recomeço do Campeonato Paulista, marcado para o dia 22. Na última sexta, exame realizado no técnico detectou a presença do coronavírus, mas ele relata estar bem e, por isso, a previsão é de sua volta ao trabalho na terça ou quarta-feira.
O treinador passará por novos testes para confirmar que já não está mais com a doença antes de retomar suas atividades. Mas a expectativa é de que o prazo seja cumprido por conta das conversas que Luxemburgo têm com profissionais do clube. O técnico está em repouso, na sua casa, desde sábado, sem relatar ter sentido qualquer sintoma referente à presença de COVID-19 no organismo.

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